Señalan a la rapera Yung Miami de supuestamente transportar drogas para Sean “Diddy” Combs

La rapera Yung Miami, cuyo nombre real es Caresha Romeka Brownlee, está involucrada en los problemas legales de su ex novio Sean “Diddy” Combs, por supuestamente transportar drogas para él.

Según The Hollywood Reporter, los señalamientos sobre la rapera, quien forma parte del dúo de hip hop estadounidense City Girls, se agregaron en una actualización de la demanda presentada en febrero por Rodney “Lil Rod” Jones en contra de Combs.

En 25 páginas añadidas a la presentación de Jones este lunes y obtenidas por los medios estadounidenses, la demanda afirma que el magnate de 54 años tenía predilección por la llamada “cocaína rosa“, también conocida como “2C-B” o “tuci”. La droga está clasificada como feniletilamina 2C-B y es una combinación de éxtasis y cocaína.

Según los detalles, Diddy obtenía las drogas de Brendan Paul, el presunto mula de drogas de Diddy, quien fue arrestado recientemente. Pero cuando este olvidó traer las drogas, el empresario recurrió a Yung Miami como fuente.

Diddy’s Ex Yung Miami Accused of Flying “Pink Cocaine” to Mogul in Lawsuit Add-On https://t.co/BQC02IXP3Q — The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2024

Las adiciones a la demanda también hacen referencia a ensayos, presumiblemente antes del Festival Something in the Water de abril de 2023, organizado por Pharrell Williams, que tuvo lugar en Virginia Beach. Diddy apareció junto a Pharrell en el escenario del evento.

“El demandante y la empresa Combs Rico estaban ensayando para Something in the Westival en Virginia. El demandante Jones presenció personalmente al Sr. Combs haciendo unas líneas de cocaína en su camerino. El demandado Sean Combs quería tuci pero Brendan lo olvidó, así que la demandada Kristina Khorram llamó a Yung Miami, quien luego lo trajo en el jet privado desde Miami“, dice la presentación judicial, según informó la revista XXL.

En los nuevos documentos, Yung Miami también fue mencionada como presunta trabajadora sexual del rapero, junto con otras dos mujeres, una de ellas Daphne Joy, ex pareja de 50 Cent.

En la demanda, Rodney “Lil Rod” Jones, de 37 años, afirma que el magnate de la moda y la música lo agredió sexualmente en repetidas ocasiones durante el tiempo que estuvo trabajando en su último álbum, desde septiembre hasta noviembre de 2022. Supuestamente, Diddy le tocó los genitales en intentos de seducirlo para tener relaciones sexuales, afirma en la demanda.

Jones también fue obligado a solicitar trabajadoras sexuales y luego se le obligó a realizar actos sexuales con ellas, según la demanda, y dice en los documentos que fue objeto de atención sexual no deseada por parte del actor Cuba Gooding Jr. y otros. En un momento dado, fue drogado, afirma en la presentación, diciendo que en febrero de 2023 se despertó mareado y aturdido con Combs y dos trabajadoras sexuales.

Diddy ha negado las acusaciones en la demanda inicial de Lil Rod

Este lunes, agentes allanaron las casas del ganador del Grammy Combs en Los Ángeles, Nueva York y Miami como parte de una investigación en curso, con la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami y socios locales.

El abogado de Combs, Aaron Dyer, dijo el martes que los allanamientos se basaron en múltiples demandas civiles presentadas contra el rapero-magnate.

La queja es ahora la quinta presentada contra el rapero desde que su ex pareja de mucho tiempo y artista discográfica Cassie lo demandó en noviembre por agresión sexual y maltrato físico.

