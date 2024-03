Tienda en Nueva York vendió dos premios millonarios de loterías Powerball y Mega esta semana y muchos más en meses previos

Una tienda en Nueva York está recibiendo un incremento de visitantes buscando un producto no tangible: buena suerte.

El establecimiento “Smoke 4 Less” en Newburgh, condado Orange, vendió no uno, sino dos boletos ganadores de $1 millón y $2 millones de dólares esta semana, convirtiéndose una vez más en una sensación, pues previamente en 11 meses entre 2022 y 2023 de allí salieron $6 millones en premios Powerball.

Ahora en 2024 el primer premio llegó el lunes 25 de marzo, en el sorteo de Powerball. El segundo fue la noche siguiente, el martes 26, en la lotería Mega que dejó un mil millonario en Nueva Jersey.

El de Nueva York originalmente fue de $1 millón de dólares, pero como el afortunado ganador había elegido la opción multiplicador el premio se duplicó a $2 millones.

Sin sorpresa, ayer una larga fila de clientes llegó con la ilusión convertirse en un próximo ganador de lotería. “Este lugar está en llamas”, dijo a ABC News Jack Feeley, quien condujo dos horas desde Long Island a Newburgh con su amigo y desafió una larga fila para comprar boletos de Powerball.

“En el lugar al que voy nadie gana”, comentó Bob Accurso sobre su decisión de unirse a Feeley en el largo viaje. “Entonces, tal vez debería ir a un lugar diferente, que es lo que estoy haciendo”.

“Muchos de mis amigos me dijeron que viniera aquí”, expresó otra jugadora de lotería, Donna Garrison. “Tienes que participar para ganarlo”. Pero a pesar de su reputación emergente como un lugar de moda para la lotería, “Smokes 4 Less” no ha recibido una parte de las ganancias porque aún no han vendido un premio mayor.

Mientras tanto, el billete ganador de $1,130 millones de dólares en la lotería Mega el martes se vendió en una licorería en Neptune (NJ), cuyo dueño, Richard Saker, recibirá una comisión de $30,000. El ticket acertó las seis bolas 7, 11, 22, 29, 38 y Mega Ball 4 y la persona afortunada aún no se ha presentado públicamente.

El monto final del premio mayor se determinará después de que se hayan contado todas las ventas de boletos y tiene una opción en efectivo estimada en $537.5 millones de dólares, indicó NJ.com. Es el premio mayor más grande jamás ganado en Nueva Jersey -superando los $533 millones acertados en Mega Millions en 2018- y el 5to más elevado en la historia de esa lotería, destacó New York Post.

Además ese sorteo dejó 13 nuevos millonarios que alrededor del país acertaron las cinco bolas blancas, incluyendo el de Newburgh en Nueva York. Los apostadores pueden verificar sus boletos de manera segura en la aplicación de la Lotería de Nueva York o en las páginas oficiales de Powerball y Mega Millions. Los jugadores tienen hasta un año calendario desde el momento del sorteo para reclamar sus premios.

Previamente una persona ganó una fortuna de $19.2 millones de dólares al llevarse el premio mayor en el sorteo de New York LOTTO del sábado 23 de marzo. Ese boleto se vendió en la ciudad Schenectady.

A mediados de este mes por segunda vez en apenas cinco días una persona ganó $1 millón de dólares en la lotería Powerball en la ciudad de Nueva York: una en el Upper East Side de Manhattan y otra en Queens.

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable en Norte América, contribuyendo con $3.7 mil millones de dólares en el año fiscal 2022-23 para ayudar a apoyar la educación en el estado, acotó ABC News.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).