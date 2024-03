Alfredo Adame dijo que el cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’ se está desmoronando

Alfredo Adame, actor mexicano, habló del cuarto Tierra luego de su salida esta semana en ‘La Casa de los Famosos 4’.

Durante una entrevista con el programa ‘En Casa con Telemundo’, el veterano artista dio algunos detalles de cómo fue su experiencia en el programa de telerrealidad.

“Yo lo predije, siempre he sido bien previsor, estos se están desmoronando. El asunto de Maripily va a ser su némesis y creo que Maripily los va a terminar echando a todos. Yo le voy a Maripily y a La Bronca. Maripily es una mujer en toda la extensión de la palabra, es una dama, una guerrera, una mujer que tiene temple, carácter, todo lo que se necesita”, consideró.

Luego, indicó que Lupillo Rivera es un falso profeta que está aprovechando que las situaciones están convulsas.

Previo a esto, Alfredo Adame habló de lo que cómo se sintió en la competencia:“Estoy contento, feliz de la vida, muy complicado. La verdad muy contento porque lo que hice en ‘La Casa de los Famosos’, yo salí ganando, hice lo que quise, la libertad consiste en tener el control absoluto en sí mismo. No caí en provocaciones, malas vibraciones, me comporté como soy: un hombre educado, con valores, con principios, y eso yo creo que dejó un buen sabor de boca”, comentó.

El mexicano dijo que ahora está disfrutando de las galas del reality show, en las que hace distintos comentarios de los participantes.

“Aprendí que $200.000 dólares no me significan nada, entré haciendo Alfredo Adame, me comporté como Alfredo Adame en la casa y salí como Alfredo Adame”, dijo.

Asimismo, aseguró que no había mucho que aprender, sobre todo porque se considera un hombre culto. “Soy un hombre preparado, tengo tres carreras y desgraciadamente, salvo La Bronca, nadie me daba réplica, nadie podía establecer una plática inteligente, todo era frivolidades, banalidades, que no tiene nada de malo en un experimento social”.

Consideró que se trata de un juego de perversidad y maldad para poner a prueba la tolerancia y las emociones de otros. “En algunos momentos la casa se pone tranquila y en otros se enciende. Es una estufa que está mojada en gasolina”, detalló.

Al final de la entrevista, adelantó que le gustaría que ganara La Bronca o Maripily esta competencia, debido a que considera que los otros habitantes no tienen lo suficiente para ganar.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Los fans del 24/7 aplauden la educación y la elegancia de Geraldine Bazán

· Predicción de La Casa de los Famosos 4: Estos podrían ser los nominados de hoy 28 de marzo

· La Casa de los Famosos 4: La unión de los cuartos tierra y agua ha sido una victoria para el público