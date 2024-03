¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos 4, hoy 29 de marzo?

Hoy es viernes y en La Casa de los Famosos 4 eso significa que los habitantes deberán luchar, hoy más que nunca, por arrebatarle el poder de salvación al líder de la semana, que en esta ocasión quedó en las manos de Maripily Rivera. “El huracán boricua” deberá enfrentar a uno de sus compañeros en vías de ser la única que sostenga el poder de salvar a uno de los nominados.

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 28 de marzo?

De momento, todas las votaciones independientes arrojan que Clovis es el gran favorito por parte del público para regresar a La Casa de los Famosos 4, seguido por Cristina Porta. Ojo, los habitantes de los cuartos agua y tierra no pueden confiarse porque Aleska, una de sus aliadas, parece no ir muy bien en las votaciones en comparación a La Bronca.

Por ahora, los famosos que entrarán al SUM el lunes 1º de abril son: Clovis Nienow, Ariadna Gutiérrez, Cristina Porta, Aleska Génesis y La Bronca. Cinco famosos están listos para entrar a la sala de eliminación, pero uno de ellos será salvado este domingo.

Con esta nominación, por otra parte, los únicos ganadores aparentes, en algunas encuestas, son los famosos que conforman a los cuartos tierra y agua, porque también hay otras votaciones en donde las dos personas que llevan menos votos, con al menos 40,000 votos populares emitidos, son La Bronca y la periodista española.

Vale la pena decir que si Maripily retiene la salvación y saca a Cristina de la tabla de nominados, evento que sería la primera vez, La Bronca podría ser la décima eliminada de esta competencia. Su salida no afecta ni a tierra ni tampoco al cuarto agua, porque la locutora de radio juega sola. Ahora bien, por qué no decimos que esta eliminación favorecería al cuarto fuego, porque no sería cierto.

La eliminación de La Bronca supone que tanto agua como tierra se mantienen con la misma cantidad de habitantes y siguen sin recibir un daño directo, como bien quisiera Maripily Rivera, quien en esta gala de nominación le dio sus votos a Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Aleska Génesis.

Pero, si la salvación la roba cualquier habitante del cuarto agua o tierra, éstos salvarán a La Bronca. Movimiento que significará la eliminación de Cristina Porta, quien el día de ayer -28 de marzo- se coronó como la famosa que ha recibido la mayor cantidad de votos a favor para entrar al SUM.

Los habitantes de La Casa de los Famosos 4 han dejado claro que ya no la quieren dentro, unos es porque simplemente ya no la soportan, mientras que otros no sienten ningún apego hacía ella y por esta razón no la consideran necesaria para seguir dentro de la casa.

