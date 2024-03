Geraldine Bazán dice que jugará independiente dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’

Aunque hay varios grupos consolidados dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’, la actriz mexicana Geraldine Bazán comentó este 29 de marzo que su intención es ser lo más equilibrada posible dentro de la competencia y por eso prefiere no ir de lleno con ninguno de los equipos que se han conformado.

En una conversación con Nacho Lozano, la artista dijo que quiere ser neutral con su juego.

“Me cuido mucho en quién soy y cómo lo quiero jugar. Sé que en cada uno habrá obviamente una estrategia, contarán puntos, pero en definitiva mis puntos ahorita son neutrales”.

El presentador, al escucharla, le preguntó: “Ya es la segunda vez que dices neutral, ¿se puede ser neutral dentro de la casa?”.

Las declaraciones de Geraldine Bazán

Geraldine reafirmando que está conociendo a todos y que es independiente y Cristina no soporta, está que se la lleva por delante #LCDLF4 pic.twitter.com/3Vy2o9iz4f — Julian Gonzalez Tovar (@FJGT06) March 29, 2024

Ante esto, comentó: “O sea, me parece que yo puedo llevarme con todos. Obviamente no soy invasiva y cuando sé que están hablando de cosas de sus estrategias no voy a contarle a los demás. Me parece muy interesante conocerlos a cada uno, quise tener la oportunidad de hacerlo durante estas semanas. Ya los conozco, ya tengo una opinión sobre lo que estoy viviendo y mi experiencia”.

Con este mensaje, la actriz mexicana deja claro que quiere llevar su estadía evitando lo más que pueda los conflictos, ya que es algo que no la haría sentir cómoda.

Durante estas semanas que ha estado en la casa, Geraldine Bazán ha mostrado un lado cercano, algo que ha gustado a muchos televidentes y por eso apuestan a que se mantendrá por largo rato dentro de la competencia.

Ante las declaraciones de la artista, muchos reaccionaron con mensajes como: “Me parece excelente que Geraldine juegue sola. Ella no necesita ser bastón o escalón de nadie”, “Cristina no puede ver a alguien auténtico y que brille sin esforzarse porque le entra la envidia. Por eso odia a Ariadna, Alana, Aleska, Clovis y ahora a Geraldine. Espero Geraldine sea quien la saque”.

Otros indicaron: “Cristina atacada porque le va a robar su papel de independiente y víctima”.

