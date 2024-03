VIDEO: Así va “Donante de Sangre”, la primera canción cristiana de Daddy Yankee

“Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre”, dice Daddy Yankee, en lo que se considera su primera canción cristiana, la cual ya cuenta con un video musical que en YouTube ya superó el medio millón de reproducciones y podría considerarse todo un éxito, a sabiendas de que está fuera de la temática en la que se le vio nacer y reinar.

El famoso representante del género urbano anunció, hace un par de meses, su retiro del mundo de los escenarios para redirigir su carrera dentro del ámbito religioso. Este proceso el público ya lo vivió con Farruko, quien también le dio este giro a su carrera.

“El Cangri” nos presenta así “Donante de Sangre”.

“Donante de Sangre”, letra completa

Yo fui sanado con su sangre. Libre camino por su sangre.

Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre.

Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre.

Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi Padre.

No hay que temer, él me cuida, con su poder me da vida.

No hay que temer él me cuida, con su poder me da vida.

Fuego sale por mis labios, de lo vil me levantaron para avergonzar a los sabios

El camello pasó la aguja, el rico pudo dar un cambio; de muerte pase a la vida por la sangre del

calvario y ¿dónde están, los que decían que no me iba a salvar. Los que decían que me vendí, que me dediqué a satán por fama y dinero? ¡Eso dijeron!

Fariseos modernos, chorro e’ hipócritas. Ustedes van a arder en el infierno.

No uso zapatos más grandes de los que calzo. El ego es caminar por el fuego descalzo

Hay gente que son tan falsos y lo más falso es que no reconocen que son unos falsos…

La voz de Juan se levantó en el desierto. La mía en este último avivamiento anunciando a Cristo y su evangelio. ¿Quién va a pararme?, el que pueda con sus manos atrapar el viento.

Yo fui sanado con su sangre.

Libre camino por su sangre.

Soy diferente a lo que era antes.

Gracias a la gracia de mi Padre.

Yo fui sanado por su sangre.

Libre camino por su sangre.

Soy diferente a lo que era antes.

Gracias a la gracia de mi Padre.

No hay que temer él me cuida, con su poder me da vida.

No hay que temer él me cuida, con su poder me da vida.

Eso es real, tenía anemia espiritual. Se abrió el cielo, con poder llegó donante celestial. Me dio una sangre especial que me libró de todo mal. Dijo: “Sígueme”; la salvación es individual… Y así lo seguí, creyendo temí. Polta’ a mí! si crees o no si vive Dios en mi.

Ninguno va a llevar mi cruz.

Ninguno va a apagar mi luz.

Ninguno en el juicio final me salvará, sólo Jesús.

El que puso su vida por mí, hasta incluso usó su espíritu pa’ liberar al recluso.

Me sacó de las tinieblas. Viene a buscar su siembra.

Quien ta’ firme en la roca, hermano mío nunca tiembla.. El Todopoderoso que me hace más fuerte. El único ser que le dio muerte a la muerte. Abraham vio al invisible, yo he visto lo imposible. La fe lo hace posible, vive el que lo recibe.

Yo fui sanado con su sangre.

Libre camino por su sangre.

Soy diferente a lo que era antes.

Gracias a la gracia de mi padre.

Yo fui sanado por su sangre.

Libre camino por su sangre.

Soy diferente a lo que era antes.

Gracias a la gracia de mi padre.

No hay que temer él me cuida.

Con su poder me da vida.

No hay que temer él me cuida.

Con su poder me da vida.

