Daddy Yankee reaparece en una iglesia en Puerto Rico y envía un mensaje sobre la transformación de su vida

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee fue visto en una iglesia en Puerto Rico, en donde envió un mensaje religioso con el que confirma que se retiró de los escenarios para llevar la palabra de Dios.

En un video que difundieron en las redes sociales se vio al intérprete de ‘Gasolina’con un traje de color negro.

Durante su discurso, el artista comentó que en varias oportunidades se enfrentó a situaciones difíciles en las que su vida estuvo en peligro.

“Estoy un día en Colombia, al borde de la muerte, estoy cantando en un sitio y luego estoy en el hospital con un pie aquí, un pie allá. Cuando despierto el doctor me dice ‘tenías un pie aquí y un pie allá’. Yo no sé cuántas personas han estado al borde de la muerte, pero yo he estado en varias ocasiones y yo les puedo hablar de la experiencia de lo que es ver al ángel de la muerte, de sentirlo ahí”, comentó.

También recordó que en una ocasión recibió varios impactos de bala en Puerto Rico. “Estoy vivo de milagro. Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito, me protegió de la muerte”, afirmó.

En la declaración indicó que hubo un momento en el que se creyó indetenible por los éxitos que estaba alcanzando.

“A mi nadie me detiene, me creía yo, usted sabe qué? Puede llegar lejos sin Dios. Yo soy prueba de eso. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos capacitó, nos dio unos talentos y unas habilidades que tú puedes llegar bien lejos sin él. Yo tengo un ejemplo bien claro, la Torre de Babel, yo construí mi Torre de Babel”.

Sin embargo, luego de esto, entendió que necesitaba en su vida a Dios para poder mejorar.

Algunos usuarios han reaccionado al cambio que dio la vida del famoso boricua, quien es considerado uno de los máximos exponentes del reguetón.

“Nunca es tarde para buscar de Dios”, “Este sí es un verdadero hombre valiente. Cambió muchas cosas por ser un seguidor de Cristo”, “¡Aleluya! Ese gozo solo lo de la presencia de Dios”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

