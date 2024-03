Sherlyn responde tajante a la doctora Nancy Álvarez tras preguntar por el padre de su hijo

La actriz Sherlyn resaltó la importancia de hablar abiertamente sobre temas relacionados con la maternidad y la fertilidad, rompiendo tabúes y desmitificando ciertos estigmas que rodean estos temas. La mexicana compartió que ser madre ha sido una de las mejores experiencias de su vida y que cada día se siente agradecida por la oportunidad de tener a su hijo en sus brazos.

“Yo intenté tener un matrimonio como el de mis papás, no funcionó. Había no negociables para mí que dije ‘por más que tenga ganas de trabajar esto, esto no va a caminar’, entonces decido divorciarme. Intento tener un par de relaciones después de eso que veo que no van a fructificar y me empiezo a dar cuenta que yo empiezo a tener la elección de la pareja desde un punto erróneo, me empiezo a dar cuenta que yo empiezo a buscar al novio buscando al papá de mi hijo en lugar de una pareja y eso es mucha presión para la pareja y es injusto porque los hijos deben venir fruto del amor, y yo ya tenía el tiempo encima porque desgraciadamente las mujeres tenemos un tiempo para poder ser madres”, dijo frente a Univision.

“Empecé a analizar adopción primero y después de eso empecé a meterme a profundidad a los temas de donantes, de vientres subrogados, de tipos nuevos de familia, como que son temas muy tabú, pero que cada día pasan más y que no se habla de ello, yo no sé si por pena. Cuando yo me di cuenta que estaba financieramente lista, psicológicamente acompañada y preparada y que tenía un entorno familiar seguro donde pudiera llegar a mi hijo dije ‘este es el momento'”, comentó la mexicana durante la conversación.

Sherlyn habla de paradero del padre de André

“En un tubo de ensayo doctora y, aunque suene supercomplicado, es importante para las generaciones que de pronto están como casadas con otro tipo de familia abrirse a esto”, fue la respuesta que ofreció en el pregunta ‘Desiguales’, tras ser cuestionada por la una de las conductoras.

Sherlyn ha demostrado que es una madre entregada a su hijo André. Crédito: Mezcalent

“Estoy de acuerdo. Si ella no iba a tener un hijo y elige tenerlo así me parece bien. Pero sí tiene que estar clara que el niño cuando vaya a la escuela, por ejemplo, va a decir ‘y dónde están mis abuelos y dónde está mi papá’. Ahora el niño está pequeño, yo lo que te pido es que estés atenta porque van a venir cosas y preguntas que tú tienes que saber cómo manejarlas“, le dijo la doctora Nancy Álvarez.

