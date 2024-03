Paulo Quevedo protagoniza discusión con Melaza en ‘La Casa de los Famosos 4’

El actor mexicano Paulo Quevedo llegó hace unos días a ‘La Casa de los Famosos 4’ y ya ha protagonizado varias situaciones controversiales dentro del reality show de la cadena Telemundo.

La noche de este sábado, por ejemplo, tuvo una discusión con el expelotero conocido como La Melaza.

Todo se originó porque el dominicano le comentó al nuevo habitante que había escuchado que iba contra el cuarto Tierra y que además intentaría conquistar a la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez.

Sin embargo, esto molestó al famoso, quien dijo que sus palabras fueron tergiversadas. “Yo no dije que iba detrás de Ariadna, güey, nada más hay que aclarar porque si algo le he dicho a Lupillo es que hay que jugar y no darnos en la madre suciamente”.

En este sentido, añadió: “Nada más, eso es lo único que yo pido, con todo el respeto”.

¿Qué pasó entre Paulo Quevedo y Melaza en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Por su parte, Melaza se mostró bastante serio y le dijo: “Yo no he volteado nada, ella se lo acaba de decir”. Además, le indicó que había escuchado que también iba contra el cuarto Agua, algo que le genera confusión porque siente que no está siendo sincero.

Aleska Génesis también intervino y afirmó: “Yo lo que quiero es aclarar este tema porque de esto puede salir algo más grande sin necesidad”.

La situación fue subiendo de nivel y Paulo Quevedo siguió enfrentando a Melaza: “No voltees las cosas. Yo no dije que iba detrás del talón de Aquiles. No voy a darle las vueltas a alguien que no tiene los huevos para decir las cosas”.

El dominicano le preguntó a qué se refería y el actor siguió: “Mira, brother, aprende un poquito, él (Lupillo) y yo nos hablamos a los ojos, directamente y con respeto. Si tú no tienes los huevos de decir lo que yo dije ahí, entonces el problema eres tú”.

Después de esto, el ‘Toro del Corrido’ intervino y le dijo: “Pero Pablo, sí se dijo algo en otra forma”.

La respuesta del artista fue de nuevo contra Melaza, ya que considera que tergiversó todo e hizo que se generara esta diferencia.