¿Cuál es la estrategia de Paulo Quevedo, el nuevo habitante de ‘La Casa de los Famosos 4’?

El actor mexicano Paulo Quevedo llegó el domingo pasado y esta semana ya se convirtió en el líder, por lo que tiene la posibilidad de hospedarse en la suite y posiblemente salvar a uno de los nominados del reality show de la cadena Telemundo.

En esta ocasión, el famoso se ha mostrado con un juego bastante marcado, que estaría enfocado en el cuarto Tierra, el más popular de esta edición del programa de telerrealidad de la cadena Telemundo.

Paulo Quevedo en ‘La Casa de los Famosos 4’

Con el beneficio que logró, el artista ya ha comenzado algunas estrategias, acercándose a Lupillo Rivera, quien es uno de los líderes de la habitación en la que también están Ariadna Gutiérrez, Maripily Rivera, La Divaza, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh.

El ‘Toro del Corrido’ fue elegido por el público para subir a la suite y en ese lugar ya ha tenido algunas conversaciones con Paulo Quevedo.

Aunque al mexicano se le ha visto confiado con lo que ha hablado con el hermano de Jenni Rivera, muchos creen que Lupillo es lo suficientemente astuto como para no caer en una trampa.

“Nosotros teníamos ocho personas en el cuarto, yo dormí cinco semanas en el cuarto, y el otro, Romeh, cinco semanas también por las morras para que ellas durmieran en las camas y así nos la llevamos”, le decía el cantante al nuevo habitante.

Paulo Quevedo también le lanzó una pregunta para saber qué podía pasar ahora que estaban compartiendo. Ante esto, Lupillo le respondió: “Ellos saben que yo soy bien maquiavélico, entonces ellos dicen ‘este cabrón no sé qué chingados está haciendo allá arriba, pero no ha bajado’. Ahorita han de estar así en la puerta, pero no, no se preocupan, si hubiera sido yo el que hubiera ganado y hubiera subido una de las morras nuevas, ahorita en el cuarto tuviera pedos porque yo los he enseñado a ellos a cómo irse con la energía de las personas”.

Además le dijo que sintió que él tenía buena energía desde que llegó el domingo: “El vato llegó, rompió el hielo como tiene que ser y vámonos”.

Por ahora, a Paulo se le ha visto muy cercano a Cristina Porta y a Isis Serrath, por lo que se presume que en los próximos días podría concretarse una alianza entre ellos.

