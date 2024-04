Oscar Alejandro, preso en Venezuela: ¿por qué el régimen acusaría de terrorismo al youtuber?

Un comentario desafortunado habría sido el motivo por el que el régimen de Nicolás Maduro detuvo este domingo al youtuber Oscar Alejandro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El arresto se conoció luego de que la familia indicó que el creador de contenido está en la División Antiterrorismo de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas de Venezuela, en el centro de Caracas.

El youtuber venezolano publicó hace siete meses un video en su canal de YouTube, en donde tiene casi 2 millones de suscriptores, en el que se le observa recorrer zonas de la peligrosa ciudad. En el suburbio de Chacaíto, el periodista de 37 años señaló una torre cercana y explicó:

“Ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la torre Credicard que, como dato curioso, ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela. Si le tiraran una bomba a ese edificio, se caería todo el sistema bancario nacional“.

Sin embargo, no está aclaro aún el motivo de la detención de Oscar Alejandro porque las autoridades de Venezuela no han emitido pronunciamiento alguno. En el comunicado de su familia, se explicó que la detención del youtuber ocurrió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cercano a Caracas, cuando se disponía a viajar a paradisíaco Parque Nacional Canaima.

Oscar Alejandro, “actividades relacionadas con terrorismo”

“La detención está vinculada a acusaciones de actividades relacionadas con terrorismo”, indicaron los allegados, quienes informaron que el proceso judicial, que comenzará con una audiencia prevista para el lunes 1 de abril de 2024 en el Tribunal 2do de Control del Área Metropolitana.

“Reconocido por su labor en la promoción de la cultura venezolana, enfrenta ahora este proceso legal. La familia manifiesta su esperanza en que el proceso judicial aclaren los detalles de la situación y asegure un trato justo conforme a los derechos legales de Oscar Alejandro”, agregaron.

Este hecho ocurrió también luego de que el youtuber compartió una serie de publicaciones de su viaje a Nicaragua, en el que criticó el sistema político y mostró cómo es la vida bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosa Murillo, fieles aliados de Nicolás Maduro.

Medios nicaragüenses reseñaron que el joven venezolano resaltó en su contenido, que desapareció completamente de la plataforma de videos por razones poco claras, habló de la exaltación de la figura de Hugo Chávez, la bandera del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, el extremo despliegue de las fuerzas policiales fieles al régimen y ausencia de libertad de expresión.

¿Por qué Oscar Alejandro evita hablar de la emergencia humanitaria en Venezuela?

Oscar Alejandro habló recientemente sobre los riesgos que existen en Venezuela y las razones por las que prefiere evitar en sus videos los temas de emergencia humanitaria y crisis política en el país. En una participación en el podcast 99%, resaltó que los creadores de contenidos que aseguran que las “cosas están mejor y bonitas” en el país lo hacen porque es lo único que pueden mostrar.

“Es lo único que se puede decir y mostrar porque mostrar la otra cara es exponerse al peor rostro de las personas que están gobernando en nuestro país. Entonces, ¿vas a los hospitales, a las cárceles, a la policía? Tú tienes familia y recuerdas que necesitas salir del país tranquilo y que todo esté en paz contigo”, expresó el joven.

Y añadió: “¿Te quieres arriesgar a mostrar la verdadera cara que, se supone, hay que mostrar? Recordemos cómo están varios periodistas presos. Entonces, lo que nos queda a nosotros como creadores de contenido es mostrar lo que se puede, que son las cosas bonitas. Lo que sí hay que decir es que tenemos un país precioso. Nos tenemos que ceñir a lo único que se puede mostrar porque, si no, atente a las consecuencias”.

Oscar Alejandro aseguró que no se atrevería a hacer un reportaje sobre la emergencia humanitaria en Venezuela: “Está mi familia, y está mi seguridad y mi tranquilidad. Entonces, en alguna oportunidad se me señaló, (pero) vamos a hablar en serio: ¿por qué no lo haces tú? Si se supone que lo que hay que retratar de Venezuela son los hospitales, hazlo tú. Tú también tienes un teléfono celular igualito que yo. Y puedes crearte un canal de YouTube gratos. Si vas a criticar que ‘Venezuela se arregló’ por culpa de los creadores de contenido y si tienes una mejor idea, hazlo tú”.

