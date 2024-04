Ángela Aguilar es toda una jinete experta, pero su nuevo caballo le genera temor y así lo confiesa

Aunque ha demostrado ser toda una experta jinete en los shows de “Jaripeo Sin Fronteras”, Ángela Aguilar confiesa que hay un detalle que la tiene un poco nerviosa en la antesala de la nueva etapa del espectáculo.

En entrevista para “Ventaneando”, la joven cantante reveló que su papá, Pepe Aguilar, le consiguió un nuevo equino para los conciertos que darán inicio en mayo en Estados Unidos y señaló que lo que más le asusta es sufrir algún accidente en él.

“A ver, yo conozco perfectamente a todos mis caballos, pero ahora tengo uno nuevo al que no me he subido. Es un animal mucho más grande y más fuerte, entonces pues sí me da miedo que me vaya a tirar o caerme por no saber montarlo“, dijo Ángela.

Sobre la nueva etapa del show, la cual llevará por título “Jaripeo Hasta Los Huesos”, la intérprete de “La Llorona” comentó que el espectáculo estará totalmente enfocado a la celebración del Día De Muertos, tradición mexicana que disfruta mucho.

Pepe está orgullo que sus hijos lo superen

Aunque cuenta con más de dos décadas de trayectoria artística, Pepe Aguilar reconoce que su fama ya no se puede comparar con la que ha ganado su hija en los últimos años; sin embargo, asegura no sentir celos por eso.

En entrevista con el programa de radio de Joaquín López Dóriga, el cantante señaló que la joven cantante ha logrado el reconocimiento nacional e internacional gracias al gran compromiso que le pone a cada uno de los proyectos que realiza.

“Ahora me identifican como el papá de Ángela Aguilar y eso está bien. No hay mejor halago a un padre que el que sus hijos lo superen y no tengo la menor duda de que Ángela tiene con qué, porque ya lo logró. Tiene con qué hacer historia en su carrera y en su vida personal”, dijo Pepe.

Asimismo, el intérprete de “Por Mujeres Como Tú” habló sobre la reciente incursión de Ángela en el bolero y la felicitó por atreverse a viajar hasta Cuba, la raíz de este género musical, para poder adentrarse completamente en él.

Sigue Leyendo más de Ángela Aguilar Aquí:

· Ángela Aguilar revela si le gustaría hacer un tema de reguetón

· Pepe Aguilar acepta que su hija Ángela Aguilar lo ha superado y admite que esto para él es un halago

· Thalía es fuertemente criticada al anunciar su nueva colaboración con Ángela Aguilar