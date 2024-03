Ángela Aguilar revela si le gustaría hacer un tema de reguetón

Ángela Aguilar, cantante de música regional mexicana, habló del reguetón, a pocos días de estrenar su gira ‘Jaripeo hasta los huesos’.

En una entrevista con ‘El Gordo y la Flaca’, programa que transmite Univision, habló de este proyecto y también de si incursionaría en otros géneros musicales como el urbano.

“Yo creo que hay mucha música que es un poco irrespetuosa, vulgar y regresando al tema de los boleros, esta música es universal para todos aquellos que les gusta el amor, que comparten este sentimiento tan bonito que no es necesario usar vulgaridades ni palabras diferentes”, dijo.

Luego, le contestó a Tanya Charry si le gustaría hacer temas de reguetón y la artista afirmó que sí lo haría, pero si en la letra no hay groserías.

La periodista colombiana contó en el programa que le preguntó a Ángela Aguilar si estaría dispuesta a un dueto con Bad Bunny y le respondió que sí, pero siempre y cuando la letra no fuera con frases o palabras obscenas.

Antes de hablar de este tema, la hija de Pepe Aguilar habló de la gira que están por estrenar: “Es un producto para toda la familia, y más que nada son 20 fechas en Estados Unidos donde vamos a hacerle honor a México, a sus tradiciones, al Día de los Muertos, que es algo super emblemático mexicano y vamos a incluir caballo, y traemos toros, mariachis, banda, muchas cosas para toda la familia”, afirmó.

Tanya Charry le preguntó a la joven qué hace diferente a este espectáculo de los otros y contestó: “Desde la escenografía hasta la selección de canciones. Obviamente te voy a decir, mi papá nunca va a dejar de cantar ‘Por mujeres que tú’, pues ustedes van a ir a verlo para ver cómo canta ‘Por mujeres como tú’, pero aparte de eso mi papá hizo un programa que se llama ‘Mexicana hasta los huesos’ y era un homenaje hacia la muerte y hacia la música que habla de la muerte”.

La cantante luego de esto habló de la nominación que tiene en el Latin American Music Awards 2024. “Nunca en mi vida había pensado ni siquiera en la posibilidad de tener esa nominación. Entonces cuando me entero yo dije ‘ay, no es cierto, no creo, la verdad’. Y de repente veo y veo la categoría y yo ‘pues, no, mejor me quedo en mi casita”.

