Defensor del FC Barcelona enfrentó en plena calle a tiktoker: “La última vez que me llamas tonto”

El defensor español del FC Barcelona, Iñigo Martínez tuvo un altercado con un denominado tiktoker al terminar el entrenamiento del equipo catalán.

El central culé se enfrentó a un joven aficionado que lo insultó cuando abandonaba la Ciudad Deportiva en su vehículo y todo ha quedado recogido en un vídeo grabado por un aficionado.

“La última vez que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto. La última que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”, le recriminó el futbolista.

“Y no vayas de chulo, porque me ca** en Dios”, acabó sentenciando el futbolista en un enfrentamiento dialéctico, que pudo acabar en algo más fruto de la alta tensión.

Son muchas las personas que cada día acuden a la puerta de la Ciudad Deportiva en busca de un vídeo que les de “likes” y reproducciones en las redes sociales.

Los jugadores ya han denunciado que reciben insultos y faltas de respeto en busca de hacerles perder el control y hoy lo han conseguido con Iñigo. Muchas veces, incluso, les piden que les firmen autógrafos en papeles o camisetas para luego revenderlos por internet.

Problema recurrente en el FC Barcelona

En el pasado otros jugadores como Robert Lewandwski o Samuel Umtiti han sufrido incidentes en las afueras de las instalaciones azulgrana.

Al delantero polaco le robaron un valioso reloj mientras firmaba autógrafos mientras que el zaguero francés en 2021 unos aficionados se subieron al capó de su vehículo a lo que él bajó para reprender su actitud: “¿Sabes lo que es el respeto?” les dijo Umtiti a los hombres que se habían montado en su coche.

Al inicio de esta temporada, Joao Cancelo ya protagonizó un episodio en el que llamaba “pesados” a unos aficionados por estar “todos los días aquí”. Posteriormente, explicó en sus redes que los persiguen en los entrenamientos o cuando salen a cenar con sus familias con la intención de conseguir autógrafos en camisetas que luego venden.

“En primer lugar, no son aficionados, son ‘chavales’ de 20 años que están ahí todos los días, ya sea en la puerta del centro de entrenamiento o cuando estoy con mi hija en el parque o en una simple cena con mi novia”, escribió.

