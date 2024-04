Kim Kardashian ha sido demandada por los herederos del artista Donald Judd

La socialité y empresaria Kim Kardashian ha sido demandada por los herederos del artista estadounidense Donald Judd. Alegan que la celebridad de televisión dijo que tenía una mesa original del artista, pero parece que no es así.

En 2022, Kardashian compartió un video donde recorre sus oficinas en Los Ángeles, California. El video sirvió para que muchos conocieran el centro de operaciones de su marca, pero también le sirvió a ella para presumir su decoración.

Como es común en Kim, la decoración del lugar es de estilo minimalista y entre los elementos que nombró en el video estaban unas mesas y sillas, las cuales aseguró eran originales de Judd.

Sin embargo, sus herederos dicen que las mesas son imitaciones. ‘TMZ’ accedió a documentos legales del caso, por lo que se sabe que los demandantes dicen que Kardashian compró el juego de mesas y sillas a Clements Design, quienes también han sido incluidos en la demanda.

Según ‘The Sun’, el equipo de Clements Design se ha sorprendido al recibir la demanda. Dicen que en su momento, cuando Kim afirmó que los muebles eran del artista, ellos se comunicaron con la Fundación Judd para explicar que las mesas y sillas tenían diferencias claves y que no eran una réplica de las originales.

Ellos pensaron que con esa aclaratoria todo había quedado solucionado, pero no fue así. “Se hicieron esfuerzos para resolver este asunto de manera amistosa en ese momento y la Fundación Judd no estaba dispuesta a llegar a un acuerdo en términos razonables. Estas reclamaciones no tienen ningún fundamento”, comunicó la empresa.

Entre las peticiones del patrimonio de Judd está el que Kim elimine el video del recorrido, para que no se siga difundiendo información errada. Actualmente el video no está disponible en YouTube, por lo que parece que Kardashian accedió y no quiere hacer más grande todo el caso.

Hay que destacar que Donald Clarence (1928-1994) fue un importante artista estadounidense asociado al movimiento minimalista, estilo que Kardashian defiende y utiliza en sus diferentes propiedades.

Sigue leyendo:

• Skims, marca de Kim Kardashian, tendrá nueva sede en Nueva York

• Kim Kardashian es criticada por hacer comentario sobre la desaparición de Kate Middleton

• Hijo de Kim Kardashian cumple un “sueño absoluto” al salir al campo de la mano de Messi [Video]