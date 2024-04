Christian Horner firmó un “pacto de silencio” con la empleada que lo denunció en Red Bull

El jefe de la escudería Red Bull Racing, Christian Horner fue acusado por una empleada del equipo de conducta inapropiada a través de una serie de mensajes de texto sexuales que salieron a la luz.

Horner quedó absuelto y de hecho estuvo en funciones en los primeros GP del año, pero ahora se conocieron nuevos detalles sobre el “pacto de silencio” entre las partes.

Una amiga personal de la empleada declaró de forma anónima a la BBC: “Ella no puede ni quiere hablar. Cada vez que le pregunto algo, rompe en llanto y dice que no tiene con quién hablar porque no tiene permiso para hacerlo. Está muy molesta, muy enojada, muy asustada, muy intimidada, muy sola. Creo que es imposible que la gente entienda, sin estar en su lugar, lo que es para ella”.

Mientras que otra fuente directa con el entorno de la mujer le aseguró al medio Mail Online que ella se siente completamente decepcionada por la postura que tomó Red Bull Racing en la investigación: “Al igual que ha dicho Christian, quiere poner fin a esto. Si este ha sido un proceso justo e independiente y no se encontró ningún delito, entonces ¿por qué no se presenta de manera transparente y Christian niega que esos WhatsApps sean reales?”.

Desde el lado de la denunciante fueron categóricos y mencionaron que todavía no comprenden cómo en Red Bull exculparon a Horner ante las evidentes irregularidades cometidas.

Además, deslizaron que tuvieron varias ofertas económicas para que su historia se vendiera, que ella está decidida a que todo salga a la luz y que se siente “completamente silenciada”. “Está preocupada y asustada por su futuro”, añadieron.

Christian Horner en el ojo del huracán. Crédito: Darko Bandic | AP

Acuerdo de confidencialidad

Un vocero del equipo Red Bull afirmó que las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad para que no puedan discutir sobre el caso.

Vale mencionar que la filtración de los mensajes de texto incluyeron 79 capturas de pantalla que fueron enviadas de forma anónima a un correo electrónico que también incluía al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y al presidente de la F1, Stefano Domenicali.

Mientras tanto, el equipo Red Bull se quedó con dos de las primeras tres carreras de la temporada 2024 gracias a Max Verstappen. No obstante, en la escudería acaba de renunciar el jefe de mecánicos Lee Stevenson y se rumorea que el piloto neerlandés podría romper su contrato firmado hasta 2028 antes de tiempo.

