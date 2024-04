Expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, niega haber recibido sobornos: “Mi dinero es producto de mi trabajo”

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española (RFEF), aseguró este martes que todo el dinero que ha percibido en vida ha sido el resultado de su trabajo y ahorros y no se supuestos sobornos como se ha rumoreado desde que inició la investigación de la Justicia de España sobre supuestos falsos contratos de registrados durante su estadía en el ente futbolístico.

En una entrevista ofrecida concedida a La Sexta, Rubiales desmintió las acusaciones que se han hecho en su contra relacionadas con presuntos hechos de corrupción.

“Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de béisbol aquí (en República Dominicana). Han dicho que tengo un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera“, señaló.

El dinero en sus cuentas

Asimismo, Rubiales calificó como una calumnia las especulaciones de algunos medios de comunicación sobre el dinero que tiene en sus cuentas bancarias.

“Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) no lo sé porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios”, agregó.

Rubiales quiso dejar claro de dónde procede su dinero: “Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que tenía en mis cuentas, no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros”.

