Juez rechaza demanda contra Ron DeSantis por vuelos de migrantes a Martha’s Vineyard

Un juez federal retiró al gobernador de Florida Ron DeSantis de una demanda luego de que el republicano coordinara varios vuelo de inmigrantes ilegales desde Texas a Martha’s Vineyard en2022.

En una decisión de 77 páginas, la jueza de distrito de Estados Unidos, Allison D. Burroughs, retiró la demanda de exaspirante a las elecciones presidenciales y a varios integrantes del personal pasado y presentes por “hechos insuficientes” presentados en el caso.

La jueza dijo que la corte no pudo “determinar qué acciones fueron tomadas por quién y, por lo tanto, no puede determinar cuál de esos demandados individuales, si alguno, realizó transacciones comerciales o causó daños aquí, no dejándole otra opción que encontrar que, al menos en este expediente, la competencia no ha sido establecida.”

Sin embargo, el fallo deja abierta la posibilidad de nuevas querellas contra Vertrol, la empresa con sede en Florida que coordinó los vuelos por el monto de $1.5 millones de dólares.

Así como sus pares en Texas y Arizona, DeSantis empezó a trasladar inmigrantes ilegales a estados progresistas a finales del año 2022 para destacar el supuesto fracaso del Gobierno del presidente Joe Biden en la frontera sur de Estados Unidos.

Martha’s Vineyard es un reconocido lugar por ser el sitio vacacional de progresistas con alto poder adquisitivo, incluyendo el expresidente demócrata Barack Obama, quien compró allí una casa de millones de dólares en 2019.

El gobernador de Florida propuso Delaware o Martha’s Vineyard como el rumbo para los migrantes, pero su oficina explicó en ese entonces que también podrían ser enviados a “a otros estados ‘progresistas’ cuyos gobernadores respaldan violaciones flagrantes de la ley federal de inmigración”.

“Como siempre hemos dicho, los vuelos se realizaron legalmente y fueron autorizados por la legislatura de Florida“, expresó un portavoz de la oficina de DeSantis.

“Esperamos con ansias el próximo vuelo de reubicación de inmigrantes ilegales de Florida y nos complace llamar la atención nacional sobre la crisis en la frontera sur”.

Sigue leyendo: