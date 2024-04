Lambda García fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención y estuvo “empastillado”

Lambda García reveló en una entrevista reciente que su diagnóstico de déficit de atención ha sido algo que ha afectado su vida de manera significativa. El actor admitió que durante años había estado experimentando síntomas como falta de concentración, impulsividad y dificultades para organizar sus pensamientos, hasta el momento en el que decidió buscar ayuda profesional.

“Es trastorno de déficit de atención. Es más común de lo que la gente cree; muchos, en la media de la población, tenemos mucho déficit de atención, nada más que se sintomatiza de diferentes formas; es un espectro muy amplio. Puedes ser muy distraído o se te pueden olvidar las cosas, puedes no poner atención: hay muchas variantes. Me diagnosticaron déficit hace unos años. Estuve empastillado, nada malo. Creo que la pastilla y el medicamento no te hace nada mal; de hecho, te ayuda, te concentra un poco más”, mencionó en el programa ‘De Primera Mano’.

Finalmente, después de notar que su problema estaba afectando su vida, prefirió acudir a un especialista quien le diagnosticó el trastorno y le recetó medicamentos para ayudarle a manejarlo. García compartió que ha tenido que hacer ajustes en su estilo de vida y en su rutina diaria para lidiar con su condición, pero que ha encontrado una mejoría significativa desde que comenzó con el tratamiento.

“Supe, con mi padecimiento en particular, soy mis disperso; siempre estoy en la vagancia, diría mi abuela, y no me enfoco. A lo mejor estoy leyendo un texto, pero estoy pensando ya en comprar jamón, frijoles y pienso ‘el edificio está bien bonito’; ese es un tipo de déficit de atención. Lo importante es checarte, ir con el doctor; te hacen un sin fin de estudios escritos; (además) te ven, te checan”, añadió.

El actor también resaltó la importancia de hablar sobre la salud mental y estigmatizar los trastornos como el déficit de atención, ya que afectan a muchas personas en todo el mundo. Además, invitó a otros que estén pasando por situaciones similares a buscar ayuda y no tener miedo de hablar abiertamente sobre sus problemas.

“Mi doctor y yo tomamos la decisión de suspender el medicamento para poder llegar del Lambda con medicamento al Lambda sin medicamento y eso está padrísimo. Si en algún momento lo vuelvo a necesitar lo voy a volver a utilizar, no estoy peleado con él”, agregó.

