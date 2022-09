Lambda García, ganador de Top Chef VIP, reflexiona sobre el poder de creer en ti: “Me eliminaron, salí, pero qué creen, gané”

Exclusiva

Lambda García es el ganador de Top Chef VIP, los $100 mil dólares son ahora de este carismático actor, conductor y ahora chef del reality de cocina más exitoso de Telemundo. Ya que la primera temporada de este proyecto ha llegado a su final, conversamos con García quien con una sonrisa en el rostro asegura sentirse muy feliz de haber formado parte de este proyecto de principio a fin.

Lambda García en Top Chef VIP de Telemundo. / Foto Cortesía de Telemundo

Lambda es muy honesto al decirnos que no sabe cómo se siente ahora que se sabe ganador de esta competencia, claro que esto lo dice mientras una gran sonrisa se dibuja en su rostro. “Creo que me dormí con una sonrisa”, dice García que entre risas afirma que hasta los músculos del rostro le duelen de tanta felicidad.

“Estoy vuelto loco”, dice también, y es que después de ganar Top Chef VIP dormir no fue tan sencillo, sobre todo porque, según contó: “Me despertaba a las tres de la mañana para ver el celular”. Lambda quería contestar y agradecer tanto apoyo y cariño, porque al final de este proyecto la palabra con la cual resume su sentir actual es: agradecimiento.

¿En esta competencia cualquiera podría haber ganado?, por el cariño del público probablemente sí, ya que los premiaron diariamente con su sintonía.

Pero el talento y el don es una cosa que se juzga aparte. En este show desde el día uno tanto las celebridades que participaban en la competencia, como los jueces, celebraban mucho las preparaciones y creaciones tanto del ganador Lambda García, como de los actores: Gregorio Pernía, Mauricio Islas y Horacio Pancheri. Sin embargo, más allá de cualquier elogio todos ellos siempre reconocieron el gran talento de Lambda y lo veían a él en la gran final, sin lugar a dudas.

Estos son los famosos que conformaron la primera temporada de Top Chef VIP. / Foto Cortesía de Telemundo

Desde el día uno esta “promoción” de celebridades elegidas para conformar la primera temporada de Top Chef VIP fue considerada como un “dream team”, sobre esto también hablamos con Lambda, ya que queríamos saber si todo fue tan idílico con se veía desde afuera, y esto fue lo que nos dijo:

“Esto es un reality, y teníamos 21 cámaras y convivimos 24/7… lo que vieron es lo que es, tal cual. Y me vieron a mi siendo una persona que hacía chistes, bailaba, cantaba y después lloraba. Si uno va con una máscara o con un personaje esto no dura por más que lo quieras mantener“. “Fue un “dream team” por todos lados”, recalcó el ganador de Top Chef VIP.

Lambda recalca que la magia de esta competencia fue ser diferente, porque está consciente de que el mundo está lleno de mucho estrés, odio, negatividad y faltas de respeto, todo lo que no hubo en esta competencia de cocina de Telemundo. La intención de Lambda en este reality show fue demostrar: “Que los buenos somos más y que los buenos podemos lograr que el mundo cambie en el algún momento”.

Lambda García vivió las dos caras de la moneda

El ganador de Top Chef VIP fue en su momento el sexto eliminado de la competencia. El reconocido actor sabe de primera mano el significado de la palabra derrota, pero su actitud positiva y abierta le permitió aceptar el repechaje -la segunda oportunidad- que ofreció la producción de Telemundo.

Así, Lambda regresó y puso todo su talento y su pasión en la cocina para poder volver y lo logró. Regresó por la puerta grande y llegó a la final, coronándose como el ganador de la primera temporada. Todos sus compañeros celebraron su victoria, todos aplaudieron, lloraron de felicidad y abrazaron al merecido ganador.

“Qué creen, me eliminaron, pero gané”, dice García entre risas. “Lo único seguro que tenemos es que todos vamos a partir en algún momento de nuestra vida… pero si no somos felices, qué vamos hacer…”, reflexiona el actor. Quien además destaca que la buena actitud le permitió darse cuenta que la derrota, su eliminación de la competencia no fue realmente lo peor que le pudo pasar, porque esta salida no puede compararse con perder la vida.

“¿Qué es lo peor que me podría haber pasado?”, dice que se pregunto al momento, y así se respondió: “No me morí… no me quedé sin nada, estoy sano, estoy bien… Lo peor que me pudo haber pasado en el programa me pasó, me corrieron”. Y claro, como cualquier ser humano recuerda que cuando le ofrecieron la oportunidad de volver se cuestionó aceptar la oferta o no.

Recuerda haber entrado a la cocina y haber sido recibido tan bien por sus compañeros que simplemente se dijo a sí mismo: “Yo confío en mí”, y fue así como regresó al show y el resto ya es historia.

Lambda García es el ganador de Top Chef VIP en su primera temporada. / Foto Cortesía de Telemundo

Se confirma la segunda temporada de Top Chef VIP

En la gran final, a minutos de conocer al campeón, Carmen Villalobos le confirmó al público que se viene una segunda temporada de Top Chef VIP, ante la noticia Lambda no sólo se muestró complacido, sino también feliz por haber sido parte de la primera temporada y primer ganador de este gran proyecto.

Después de haberse involucrado en este reality, el mexicano afirma que le recomendaría este proyecto a cualquiera de sus amigos famosos, porque para los 16 participantes de esta primera generación la experiencia fue mágica y única.

Sobre sus próximos proyectos, Lambda nos dice que de momento todo estará detenido para él porque se va de vacaciones con toda su familia, porque por ahora esto es en lo único en lo que puede pensar. Así que si pensaban verlo abriendo su primer restaurante, que sepan que esto no va a pasar de un día para otro. Está en sus planes futuros más no inmediatos.

“Vamos a estar viajando por todos lados, quiero pasar octubre viajando y me estoy volviendo loco con eso… Voy a estar muy tranquilo y esperando a ver qué pasa”.

Más sobre Top Chef VIP aquí:

Marlene Favela sale de Top Chef VIP, pero regresa a la actuación con nuevo proyecto

Rodrigo Vidal no se fue de Top Chef VIP con las manos vacías, sin que lo vieran se llevó una cesta de frutas y verduras

Gregorio Pernía es eliminado de la competencia de Top Chef VIP: los fans de Telemundo dicen que su salida ha sido la más injusta