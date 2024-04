¿Por qué dicen que el migrante Leito Oficial fue asesinado tras su detención en Estados Unidos?

En las últimas horas ha circulado la información de que el migrante venezolano Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial, fue asesinado tras su detención en Estados Unidos. Se trata, sin embargo, de un rumor que cobró fuerza y que comenzó después de que un usuario en TikTok publicó la noticia falsa en las redes sociales.

“Bueno, mataron a Leito Oficial”, comentó un hombre en un video viral, en el que aseguró además que al joven extranjero le propinaron múltiples puñaladas. “Que en paz descanse Leito Oficial, no fuiste un buen ejemplo, pero tampoco te deseaba la muerte ni nada por el estilo”, agregó.

Sin embargo, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Fake News aclaró que solo se trata de una noticia falsa. “El influencer fue tendencia en las redes sociales luego de ser detenido. Según reportes de medios de comunicación, tenía asuntos migratorios pendientes”, señaló.

Es 🚫#Fake que #Leito fue asesinado en #EEUU como aseguran en un video que circula en #WhatsApp.



El influencer fue tendencia en #RRSS luego de ser detenido. Según reportes de medios de comunicación el venezolano tenía asuntos migratorios pendientes.



🔎 Verifica @osmanrd47 pic.twitter.com/7VhkohJmBJ — Observatorio Venezolano de Fake News (@ObservatorioFN) April 1, 2024

La ONG compartió en la red social X el video que ha estado circulando. Pero solo existe este desmentido, ya que ni su esposa Verónica Pérez ni sus familiares habían aclarado la situación, tampoco lo han hecho las autoridades. A diferencia de Leito Oficial, sus allegados suelen tener una vida más reservada.

¿Dónde está detenido el migrante Leito Oficial?

El migrante venezolano Leito Oficial está detenido en la cárcel del condado de Geauga, según la información disponible en el locator del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que permite ubicar a individuos que están bajo custodia de este organismo.

Leonel Moreno fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el viernes. Foto: Crédito: Leonel Moreno (@leitooficial_26) | Cortesía

Las autoridades detuvieron al extranjero después de que incitó a invadir casas abandonadas en Estados Unidos y, según informó un funcionario de ICE a Fox News, lo capturaron el viernes oficiales del Equipo de Operaciones de Fugitivos en Columbus, en Ohio. Se encuentra bajo custodia federal.

Su esposa, Verónica Torres, con quien tiene una pequeña hija, aseguró el fin de semana que no tenía información sobre el sitio de reclusión. La mujer dijo a The New York Post que no había podido verlo, pero se desconoce si posterior a estas declaraciones pudo acceder a él.

Según informó el diario neoyorquino, fue vista visiblemente afectada cerca del hotel Sonesta Simply Suites, ubicado en un suburbio de Columbus, poco después de la detención de Leonel Moreno. Testigos aseguraron a The Post que el detenido había estado hospedado allí recientemente y que mantenía un perfil discreto.

Un video compartido por Leonel Moreno recientemente generó indignación entre el público. En dicho material, Leito Oficial, quien ingresó a Estados Unidos sin documentos en abril de 2022, promovió la invasión de viviendas abandonadas en el país, un acto completamente ilegal.

