Cristián de la Fuente está “muy emocionado” tras mudarse de país e iniciar nuevos proyectos

Cristián de la Fuente ha expresado que se encuentra enfocado en seguir creciendo profesionalmente en el mundo del entretenimiento. A pesar de la distancia con su familia, mantiene contacto con su hija y se esfuerza por mantener una buena relación con Angélica Castro por el bienestar de la pequeña, pese a ellos llevar más de un año separados.

“San Hugo, 1 de abril, fue el día elegido para viajar… hoy 2 de abril comenzamos a escribir un nuevo capítulo, viviendo en una nueva ciudad, en un nuevo país… serían menos maletas si no tocara traer la bici, las cosas para nadar y correr necesarias como parte del entrenamiento… Pero con esto tengo más de lo que necesito”, escribió en su perfil de Instagram.

El actor ha sabido levantarse de las adversidades y está decidido a seguir adelante, aprendiendo de sus errores y buscando ser una mejor persona. En México ha encontrado nuevas oportunidades y se ha adaptado a su nueva vida, rodeado de un gran equipo de trabajo y con la esperanza de seguir cosechando éxitos en su carrera.

“Se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, en un nuevo lugar… Muy emocionado y a la vez con una parte de mi corazón en Chile”, explicó en la publicación realizada.

Cristián de la Fuente da un giro inesperado en todos los ámbitos de su vida. Crédito: Mezcalent

De la Fuente ha demostrado una gran fortaleza y determinación para superar los obstáculos que se le han presentado en el camino, mostrando madurez y humildad en todo momento. Sin duda, este nuevo capítulo en su vida marcará un antes y un después en su trayectoria personal y profesional, y estamos seguros de que seguirá brillando en el mundo del espectáculo.

“Obviamente, para mí no es fácil todo lo que ha pasado. Hay dolor, hay heridas. No es que: ‘Ohh, me separé, voy a vivir la vida loca’. Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierd*, entonces no es sencillo”, dijo en una entrevista que le dio a Carola Honorato sobre la separación de Angélica Castro.

