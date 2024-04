Aleska Génesis rompe en llanto antes de conocer a los nominados de ‘La Casa de los Famosos 4’

Antes de que anunciaran a los nominados de ‘La Casa de los Famosos 4’, mostraron imágenes de Aleska Génesis, modelo venezolana, quien se vio afectada porque no quiso seguir una estrategia planteada por el cuarto Tierra del reality show.

La ex de Nicky Jam se mostró bastante triste porque Lupillo Rivera le pidió que hicieran un pacto para nominar a algunos habitantes dentro de la mansión en México, pero ella consideró que no podía actuar de esa manera, pues le ha agarrado cariño a varios participantes.

“Prefiero compartir como hemos compartido y yo doy mi paso hacia atrás”, dijo la venezolana a La Melaza, Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera, quienes le hicieron esta propuesta.

Aleska Génesis llora en ‘La Casa de los Famosos 4’

Alana Lliteras le mostró su apoyo y le dijo que quizás se había tomado esto de esa manera porque está sensible.

Lo cierto es que Aleska Génesis estuvo muy movida emocionalmente y aseguró que ella está jugando como van ocurriendo las cosas dentro de la casa: “Yo no tengo estrategia, realmente, porque es difícil estar nominándose, pero no quiero ser parte de ninguno de ellos”, comentó.

Además de esto dijo que se sentía cansada con todo lo que estaba pasando: “Estoy agotada, anoche no dormí, quizás a lo mejor soy yo la que estoy un poco a la defensiva”.

Poco antes de la nominación, la venezolana le comentó a Nacho Lozano que su elección sería por intuición.

“Cuando yo llegué a esta casa yo llegué sin estrategia, luego empecé a jugar por estrategia pero por lealtad a mi equipo, a mi grupo. Entonces sacrifiqué el hecho de nominar a quien no quería nominar en ese momento por lealtad a mi equipo, pero en este momento, ya que Agua se une a Tierra, yo prefiero dar un paso hacia atrás y sentirme libre en ese aspecto y empezar a nominar por quien realmente quiero nominar, dejarme llevar por mi intuición. Eso no quiere decir que no vaya a ser leal a mi equipo, a mi cuarto”, afirmó.

Completó su mensaje diciendo que para ella es más importante la lealtad y por eso seguirá apoyando a su equipo, pero no caerá en alianzas, porque consideran que solo coartan su derecho a elegir.

