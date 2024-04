Encuesta a miembros de la Generación Z revela sus verdaderas actitudes hacia el trabajo

En marzo, ResumeBuilder.com encuestó a 518 trabajadores de la Generación Z para comprender sus actitudes hacia el lugar de trabajo.

“Con la incorporación de la Generación Z a la fuerza laboral, ha circulado una narrativa a través de las redes sociales sobre sus derechos, su inconsistencia y su odio hacia el trabajo”, dice el reporte del sitio para elaborar currículums en línea.

Y agrega: “En TikTok, Instagram y otras plataformas, los creadores hacen videos sobre los cambios de trabajo de la Generación Z, quejándose de su trabajo y esperando estándares y salarios irrazonables de sus empleadores. Mientras tanto, a muchos gerentes les resulta difícil trabajar con la Generación Z, citando su falta de esfuerzo y motivación”.

Resultados clave de la encuesta:

Al 64% de los miembros de la Generación Z les gusta o aman su trabajo

Los ingresos y el campo laboral se correlacionan con la satisfacción laboral

8 de cada 10 dicen que son buenos empleados para gestionar

8 de cada 10 tienen relaciones positivas con sus compañeros de trabajo

1 de cada 2 dice que le agrada su jefe

“A las personas al principio de sus carreras se les tiende a dar esta narrativa de que odian su empleo porque generalmente cambian de trabajo con más frecuencia. Lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando tienes 20 años, te estás descubriendo y probando diferentes opciones profesionales para ver cuál te gusta más”, dice Julia Toothacre, estratega profesional y currículum de Resume Builder.

“La Generación Z es mucho más consciente de sí misma que lo que he visto en otras generaciones que ingresan a la fuerza laboral. Saben lo que quieren y lo que no quieren en el lugar de trabajo y alinean sus valores con su carrera. Esto no era común en generaciones anteriores. No es todo el mundo, pero es suficiente que estos resultados me digan que a la Generación Z le gusta el trabajo que hacen porque se han alineado con él. La clave para retener a la Generación Z es brindarles oportunidades de crecimiento”, agrega Toothacre.

Para más detalles de la encuesta y su metodología, ingresa aquí.

