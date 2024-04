Ex manager de Shohei Ohtani habla sobre el presunto robo de su traductor: “Cuando me enteré, no lo podía creer”

La polémica sobre el traductor de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, quien presuntamente le habría robado dinero de la cuenta bancaria del jugador para pagar deudas de apuestas ilegales sigue su curso. La MLB investiga el caso al igual que el FBI.

A la espera de lo que arroje la investigación, uno de los que rompió el silencio sobre este caso fue el ex manager de Ohtani en Los Ángeles Angels, Joe Maddon, quien además conoció muy bien tanto al pelotero como a su traductor.

En una entrevista con Jayson Stark de The Athletic Maddon dio detalles de la relación que llevaba Mizuhara con Ohtani, con los que compartió de 2020 a 2022 mientras entrenaba a los Angels. El timonel aseguró que tenían un fuerte vínculo entre ellos.

“Ohtani y Mizuhara eran inseparables, casi como mejores amigos”, comentó el experimentado manager, quien además explicó como cada interacción que tenía con el jugador, tenía que incluir a Mizuhara.

Ippei Mizuhara, traductor de Shohei Ohtani. Crédito: AP

Por otro lado Maddon comentó lo impactante que fue para él cuando se enteró de esta noticia. Además considera que es muy probable que Ohtani haya confiado en Mizuhara para hacerse cargo de cosas fuera del campo. Por lo que es posible que el traductor tuviera acceso a sus cuentas bancarias.

“Cuando me enteré, no lo podía creer. El hecho de que Mizuhara hubiera traicionado a Shohei, fue algo que nunca me hubiera pasado por la cabeza o imaginado“, expresó el manager ganador de la Serie Mundial en 2016 con los Cubs.

“Estaba muy molesto. Es muy posible que Shohei hubiera confiado en Ippei para hacerse cargo de sus actividades fuera del beisbol, como pagar sus cosas o cosas por el estilo”, remarcó Maddon quien conocía muy bien la relación entre ambos.

Por ahora las investigaciones a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sigue con las investigaciones al igual que la propia MLB. Mizuhara fue despedido de los Dodgers y Ohtani tiene un nuevo traductor actualmente.

