Trump a Netanyahu sobre la guerra en Gaza: “Tienes que terminar con esto de una vez”

El expresidente Donald Trump aconsejó este jueves al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a concluir rápidamente la guerra en Gaza y “volver a la normalidad”, advirtiendo que Israel está perdiendo gravemente la batalla de las relaciones públicas con su campaña contra Hamás.

Trump hizo las declaraciones en el programa del locutor de radio conservador Hugh Hewitt, donde le preguntaron sobre sus recientes declaraciones sobre Israel y que fueron consideradas como críticas con Israel ante su campaña militar en Gaza.

“Israel debe detener los combates. No podemos permitir que esto continúe. Necesitamos alcanzar la paz”, dijo Trump la semana pasada.

Ante eso, Hewitt le volvió a preguntar al expresidente y futuro candidato presidencial republicano qué le aconsejaría a Netanyahu, a lo que respondió: “Bueno, ese es todo el consejo que puedes dar. Quiero decir, ese es el consejo. Hay que terminar con esto de una vez y volver a la normalidad”.

“Y no estoy seguro de que me guste la forma en que lo están haciendo, porque hay que conseguir la victoria”, añadió, según recogió The Hill. “Hay que conseguir una victoria y está llevando mucho tiempo. Y la otra cosa es que odio que pongan cintas todo el tiempo. Todas las noches publican cintas de un edificio que se cae. No deberían publicar cintas así. Lo están haciendo; por eso están perdiendo la guerra de relaciones públicas. Ellos… Israel está perdiendo absolutamente la guerra de relaciones públicas”.

Asimismo, el magnate de Nueva York emplazó a Israel a “terminar lo que empezaron, y tienen que terminarlo rápido, y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida”.

Algo similar había dicho también la semana pasada, cuando opinó que las bombas lanzadas por Israel contra edificios en Gaza son una “muy mala imagen” para los israelíes.

Esta nueva declaración de Trump se produce, además, a tan solo horas de que un ataque israelí con aviones no tripulados matara a varios trabajadores de ayuda humanitaria de World Central Kitchen que ayudaban a entregar alimentos en Gaza.

La ONG ha denunciado que su convoy fue atacado después de salir de un almacén en el centro de Gaza, a pesar de que los vehículos estaban claramente marcados con el logotipo de la organización y sus movimientos estaban coordinados con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Sigue leyendo: