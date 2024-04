Warner Bros. anuncia la quinta película de Matrix sin las hermanas Wachowski; ¿Keanu Reeves volverá?

El fracaso de “Matrix: Resurrections”, de 2021, tanto en recepción como en taquilla, al recaudar poco más de $150 millones de dólares sobre un presupuesto de $190 millones de dólares, hizo pensar a más de un fanático que la saga protagonizada por Keanu Reeves había llegado a su final definitivo. Sin embargo, y de manera sorprendente, Warner Bros., estudio encargado de la saga, anunció que la quinta entrega de “Matrix” ya se encuentra en marcha.

De acuerdo con Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner Bros. Motion Picture, reveló de manera reciente que una nueva entrega de la tan famosa franquicia iniciada por las hermanas Lana y Lily Wachowski ha iniciado bajo el mando y guion de Drew Goddard.

Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix honrando lo que Lana y Lily comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la película, series y personajes”.

Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix honrando lo que Lana y Lily comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la película, series y personajes”. Jesee Ehrman – Director

Keanu Reeves y Carrie Anne Moss protagonizaron las 4 cintas anteriores de “Matrix”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Matrix: Resurrections | Cortesía

¿Keanu Reeves y las hermanas Wachowski volverán?

Aunque aún son escasos los detalles respecto a la producción de “Matrix 5”, Ehrman confesó que será Goddard quien llevará la batuta de la nueva cinta, mientras que Lana Wachowski, quien dirigió de manera solitaria la cuarta entrega, tomará el papel de productora ejecutiva.

En la información revelada hasta ahora, no se mencionó si Lily Wachowski volvería a la quinta producción luego de alejarse de la anterior cinta de forma entera. De igual manera, no se ha revelado el posible regreso de Keanu Reeves en el papel de Neo así como de Carrie-Anne Moss como Trinity.

Todo el equipo de Warner Bros. Discovery está encantado de que Drew haga esta nueva película de ‘Matrix’, sumando su visión al canon cinematográfico que las Wachowski pasaron un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio” Jesee Ehrman – Director

A pesar de la “esperanza” de volver a ver a Reeves o Moss en sus legendarios papeles, la entrada de un nuevo director dejaría en claro que la quinta entrega de “Matrix” estaría enfocada en contar la historia de otro personaje dentro de este infinito universo.

Aún no hay fecha de inicio de la nueva cinta de “Matrix”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Matrix: Resurrections | Cortesía

Respecto a Drew Goddard, el director cuenta con una amplia trayectoria dentro del mundo del guionismo para cine y televisión gracias a producciones como “Cloverfield”, “World War Z”, “The Martian”, “Lost”, “Alias”, “The Good Place”, entre otras. De igual manera, cuenta con una naciente carrera en la silla de director por cintas como “The Cabin in the Woods” así como por “Bad Times at the El Royale”.

Aún sin una fecha de inicio, se espera que la quinta entrega de “Matrix” revele a sus actores y más detalles durante este mismo año.

Continúa leyendo

Ladrones roban la casa de Keanu Reeves; sustraen más de $7 millones de dólares en objetos de valor

Alexandra Grant compartió algunos detalles de su romance con Keanu Reeves

Matthew Perry se arrepiente de las polémicas menciones a Keanu Reeves en su libro de memorias