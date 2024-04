Habló hispano que asesinó a su esposa y publicó la foto del cadáver en Facebook: “No soy un monstruo”

“No soy el asesino de Facebook. Los medios han creado un monstruo y yo no soy un monstruo. Cuando publiqué esa foto no fue con intenciones crueles”. Estas forman parte de las primeras palabras que se conocen públicamente del hispano Derek Medina, quien asesinó en el año 2013 a su esposa Jennifer Alfonso (27), a cuyo cadáver le tomó una foto y compartió en la red social.

En un reportaje de Telemundo, el hombre, sentenciado a cadena perpetua en Florida, aseguró que si no disparaba su arma contra la víctima, ella lo habría asesinado a él. “Estaría muerto y estarías haciendo la entrevista con ella, en lugar de conmigo”. Su declaración señala además que la mujer supuestamente tenía un diario llamado el Diario de una mujer.

“Ella trató de matarme ese día”

Otras escenas que recogió el canal internacional de noticia son los videos de seguridad del Departamento de Policía de South Miami. Ese día, el hombre se entregó a las autoridades, afirmó que no era un asesino y que le quitó la vida a su esposa en defensa propia.

“No es un secreto que fui abusado durante cuatro años y luego ella trató de matarme ese día”, declaró a Telemundo a través de una llamada telefónica desde una institución del Departamento Correccional de Florida. “Ella escribió en su diario acerca de asesinarme, de llegar al punto de asesinato porque dice que yo estaba mirando a otra mujer cuando estábamos de compras. Ella solo estaba furiosa”, aseguró.

Derek Medina también mencionó que Jennifer Alfonso presuntamente estaba bajo la influencia de drogas, lo que probablemente influyó en su comportamiento agresivo.

Derek Medina habla en su propia defensa durante su audiencia de sentencia en Miami el viernes 5 de febrero de 2016. Foto: Walter Michot / The Miami Herald via AP

Además, afirmó que no se permitió que dos expertos testificaran durante el proceso judicial. Uno de ellos es un experto en sales de baño, que posiblemente habría proporcionado información sobre los efectos de estas drogas en el comportamiento humano. El otro es un experto en armería, quien habría brindado información sobre el tipo de arma utilizada en el incidente.

“Temí por mi vida todo el tiempo”

El hombre continuó explicando que el arma que utilizó, una pistola calibre 380, es más pequeña de lo habitual. Y sugirió que, según el testimonio de un perito anterior, esta arma no sería suficiente para derribar a una persona bajo la influencia de las drogas mencionadas, y que un arma más grande como un rifle o una escopeta sería más efectiva.

“Temí por mi vida todo el tiempo. Pongámoslo de esta manera: disparé un tiro de advertencia para disipar, para detenerla, porque me estaba atacando con un cuchillo y aún así siguió. Entonces, si no seguía disparando mi arma, me habría matado, habría fallecido y estarías haciendo la entrevista con ella en vez de conmigo”, afirmó detenido.

El día del homicidio, en la casa se encontraba la hija de 10 años de Jennifer Alfonso, quien, aseguró su abuela materna a Telemundo, actualmente se siente culpable por no haber intervenido cuando escuchó ruidos en la cocina.

“RIP Jennifer Alfonso”

Derek Medina no solo publicó en Facebook la foto de quien era su esposa, también dejó un mensaje: “RIP Jennifer Alfonso”. Y, antes eso, había escrito:

“Voy a ir a prisión o ser sentenciado a muerte por matar a mi esposa. Los quiero amigos, los voy a extrañar. Cuídense, gente de Facebook, me van a ver en las noticias. Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso, por lo tanto, hice lo que hice. Espero que me entiendan”.

Se confirmó que ambos tenían una relación tormentosa y que estuvieron casados en una primera oportunidad y posteriormente se divorciaron. Luego, se casaron nuevamente.

