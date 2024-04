Angélica Vale impacta en ‘El Gordo y la Flaca’ con su cambio físico

Angélica Vale acompañó este viernes a Lili Estefan en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, debido a que Raúl de Molina está en España disfrutando de unas vacaciones por su cumpleaños.

La participación de la mexicana en el show de entretenimiento generó cientos de reacciones en la cuenta en Instagram del espacio que transmite Univision desde hace 25 años. Muchos de los mensajes del público fueron para hablar de la imagen de la famosa, quien sufrió un drástico cambio al perder varias libras de peso.

“¿Cómo está la flaca? ¿Por qué todos me están haciendo la competencia ahora?”, preguntó Lili Estefan a su compañera. La actriz, ante el comentario, le contestó: “Porque ya fueron muchos años de ser la única flaca, Lili”.

Para muchos, esta nueva imagen de Angélica Vale es bastante positiva y por eso hubo quienes la aplaudieron y otros que se preguntaron el secretito para mantener una figura así.

“Se hizo lo mismo que Adamari López, a mi no me engaña”, “Yo quisiera saber por qué no son sinceras y dicen la verdad y no engañan a la gente diciéndole que fue dieta”, “Qué bella está Angélica Vale”, “Linda, pero que diga la verdad, operada, eso no es nada”, “Pero ella se mira hermosa, divina”, escribieron algunos usuarios.

Otros afirmaron: “¿Es Angélica? Pensé que era Jacqueline Bracamontes”, “Solo puedo decir que se ve hermosa”.

¿Cómo rebajó Angélica Vale?

La artista contó recientemente, en una entrevista con Maxine Woodside que logró perder 50 libras.

Para esto, según comentó, influyeron tres factores: el principal una endocrinóloga.

“Me dijo: ‘antes de la menopausia te tengo que bajar de peso porque si no va a ser mucho más complicado'”, dijo.

Luego de esto reveló que la tecnología también la ayudó: “Al mismo tiempo empecé una dieta en un app que te ayuda a contabilizar las calorías pero también te ayuda a dividir los alimentos”.

En este sentido, añadió: “Su teoría es que en cuanto más agua tengan los alimentos, más fácil es sacarlos de tu cuerpo. Te ayuda con las calorías, te ayuda con el peso, pero eso empecé en febrero del año pasado”.

Por último, pero no menos importante, fue que retomó el teatro, con la obra ‘Vaselina’, lo que la obligó a bailar y tener una vida más movida, ayudando así a perder peso.

