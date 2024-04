¿Cuánto cuesta la nueva y lujosa cadena que se compró Eduin Caz?

El cantante de música regional mexicana, Eduin Caz, presumió hace unos días la nueva y enorme cadena que se compró luego del robo del que fue víctima en Miami, Estados Unidos.

Después de este lamentable hecho, el vocalista de Grupo Firme comentó que iba a comprarse una joya más grande y costosa, ¡y cumplió!

Ahora que se ha visto en varias fotos la nueva adquisición del artista, algunos expertos en joyería han dado detalles de la cadena de casi 5 libras, forrada de diamantes.

De la joya se sabe que está hecha con oro de 14 kilates y llena de más de 60 kilates de diamantes naturales. Esto según la información que ofreció el maestro joyero Jorge Barbosa, en una entrevista con el programa ‘Hoy Día’, que transmite la cadena Telemundo.

Acerca del precio, el especialista asegura que tiene un valor de $600.000 dólares. “Vale hasta dos casas y varios departamentos. Pero, la verdad es que vale mucho la pena, es una inversión, realmente el oro no es que pierde su valor, pero sí se sigue manteniendo en especias. Tú puedes comprar una bolsa o 200 pares de tenis exclusivos y un rayón y pierde su valor, pero el oro se puede rayar y lo pulo, no pasa nada”.

La pieza pasó por un proceso de realización que duró al menos seis meses y al final el cantante quedó satisfecho con el resultado, sobre todo porque la joya que le robaron le tenía un valor sentimental importante.

“Pasando la desgracia que tuve en Miami que me robaron, pues dije ‘no, no, se fue una, pero tiene que llegar una mejor, el doble. Superaron mis expectativas, se ve más bonita de lo que quería. Cuando me hicieron la primera pieza, que era como la mitad de esto, fue una pieza que dio mucho de qué hablar”, contó en su momento Eduin Caz.

Un detalle importante es que el artista no se lastimará con esta cadena, debido a que tiene un diseño que le ayuda a llevarla de forma práctica, sobre todo en sus shows, que es cuando las usa.

