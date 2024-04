‘La Jefa’ hace frente a los rumores de supuesto fraude en ‘La Casa de los Famosos’

Los conflictos en ‘La Casa de los Famosos‘ no se limitan a las discusiones y peleas cotidianas, sino que también se han visto envueltos en escándalos fuera del concurso, generando aún más polémica. Los espectadores están ansiosos por descubrir quién será el próximo eliminado y cómo se desarrollarán las relaciones entre los participantes en las próximas semanas.

“Habitantes de X. En La Casa de Los Famosos, la audiencia tiene la última palabra. Por eso trabajamos con http://MegaphoneTV.com para que las votaciones sean 100% transparentes. En Telemundo hacemos el show y tú, con tu voto, decides quién gana #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF4″, fue el mensaje que compartieron a través de la red social ‘X’ luego de surgir tantas opiniones en contra por la eliminación de ‘La Bronca’.

Habitantes de X. En La Casa de Los Famosos, la audiencia tiene la última palabra. Por eso trabajamos con https://t.co/68cycSFauw para que las votaciones sean 100% transparentes. En Telemundo hacemos el show y tú, con tu voto, decides quién gana #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF4 — La Jefa (@LaJefaTLMD) April 2, 2024

Las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para expresar opiniones, votar por los participantes y debatir sobre las estrategias de juego. Los fans crean hashtags para apoyar a sus favoritos, comparten momentos destacados del reality show y comentan cada acontecimiento en tiempo real. Sin embargo, esta vez se pronunciaron debido a que Cristina Porta sigue participando, y algunos creen que es por tener a un familiar en la producción.

Internautas atacan el comunicado de ‘La Jefa’

“Enseñen los porcentajes, descarados. Dejen de proteger a Cristina. Ella debió salir desde la semana pasada”, “Falso. ¡Son un completo FRAUDE!! No les daremos más rating, estamos asqueados de tanta protección para Cristina Porta”, “Regresen los porcentajes entonces a como hacían en las temporadas pasadas, porque esta vez los números NO ME DAN #LCDLF4”, “Para que tenga que salir la jefa a dar explicaciones, sin dar números me parece lo más ilógico del mundo, sabemos que hicieron trampa”, son algunas de las opiniones registradas.

Audiencia se pronuncia a favor de ‘La Casa de los Famosos’

“Gracias por ser transparentes. Yo vivo en California y todo un equipo de un restaurante es fan de Cristina! Y todos votamos y regalamos postres por votos”, “Ya sabemos. Lo que pasa es que hay muchas personas obsesionadas que creen que no hay personas que pueden ir contra la corriente y votar diferente a ellos”, “Lo que pasa es que aquí los amigos de team tierra no se conforman con salvar a sus favoritos, sino que quieren decidir quien sale”, Lo sabemos perfectamente, solo hay que gente que no entiende eso y solo sabe hacer el ridículo, no saben que mucha gente ve la gala no se encuentra en redes sociales y vota”, dijeron algunos televidentes.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera se viraliza por la cantidad de condimentos que usó para cocinar en ‘La Casa de los Famosos 4’

· La Casa de los Famosos 4: Alana y La Melaza anuncian que van juntos hasta la final, sin Aleska

· Carlos Gómez comparte a lo que se dedica tras su controversial salida de ‘La Casa de los Famosos’