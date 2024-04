Ron DeSantis asegura que Florida “es un estado republicano”

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, aseguró el domingo que Florida “es un estado republicano”, estableciendo el predominio de las ideas conservadoras en el estado, en medio de la puja de la campaña del presidente Joe Biden por ganar allí en las presidenciales de 2024.

En una entrevista en “Sunday Morning Futures” de Fox con la presentadora Maria Bartiromo, DeSantis dijo que el estado está cerca de tener 900,000 republicanos más registrados que demócratas.

“Florida está fuera del tablero. Es un estado republicano. Has cubierto política. Solíamos ser un estado de un solo punto, cada elección dependía de cómo iría Florida; eso ya no es cierto. Y creo que eso es algo bueno para el partido”, dijo el también excandidato presidencial republicano, según recogió The Hill.

Sobre los motivos de por qué esto ha cambiado, DeSantis argumentó:

“Creo que la migración se ha sesgado entre las personas que vienen a Florida no porque quieran cambiar las políticas para reflejarlas en Illinois, California o Nueva York, sino porque aprecian cómo Florida lo ha hecho de manera diferente desde donde vienen”.

Inmigración y candidatura

Con respecto a la inmigración y las políticas migratorias del presidente Biden, el gobernador dijo que en el estado ha reportado muchos casos de migrantes que habían sido deportados varias veces pero que entraron nuevamente por “la frontera abierta de Biden” y volvieron a cometer delitos penales.

DeSantis también se refirió a otra posible candidatura presidencial, luego del fracaso reciente, diciendo que no tiene “ningún plan” para el futuro.

“Creo que estamos muy concentrados en todas las grandes cosas que estamos haciendo en Florida. Estoy muy, muy seguro de que Florida será un buen desempeño para los republicanos en todas partes de la lista y hemos trabajado muy duro para lograrlo hasta este punto. Y estoy emocionado por eso”, declaró el gobernador, según The Hill.

Los demócratas van por Florida

A pesar del dato comentado por DeSantis sobre los nuevos inscritos republicanos, los demócratas son optimistas en ganar Florida en las elecciones de noviembre contra el expresidente Donald Trump.

“No se equivoquen: Florida no es un estado fácil de ganar, pero es un estado que el presidente Biden puede ganar, especialmente dada la débil campaña de Trump, con problemas de liquidez y las graves vulnerabilidades dentro de su coalición”, dijo en un comunicado la semana pasada Julie Chávez Rodríguez, directora de campaña de Biden.

El memorando señala que “el derecho al aborto ocupará un lugar central en Florida en este ciclo electoral”.

Sigue leyendo: