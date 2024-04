Última publicación de Vielka Pulido antes de su asesinato a tiros: “Me tiran y no me atinan”

La mañana del miércoles 3 de abril, en las afueras del gimnasio Beast Fitness Center en Puebla, México, se desató una tragedia con el asesinato a tiros de la influencer Vielka Pulido y su pareja Joel Abraham, de 38 años.

La pareja se disponía a abandonar el recinto deportivo en su vehículo BMW blanco cuando fue interceptada por individuos armados que se desplazaban en un automóvil gris. Uno de los agresores descendió del vehículo y abrió fuego indiscriminadamente contra las víctimas.

Poco antes de su asesinato, Vielka Publico había publicado un intrigante mensaje en su cuenta en la plataforma Threads, de Meta: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”.

El violento suceso, capturado en un perturbador video que ha conmocionado a en las redes sociales, muestra la determinación de los agresores, quienes realizaron más de 10 disparos en el ataque. La matrícula del vehículo implicado no ha podido ser identificada por las autoridades encargadas de la investigación debido a la calidad limitada del material.

🔻 Cámaras captaron el momento del asesinato de la influencer Vielka Pulido pic.twitter.com/nicnnzxGUs — adn40 (@adn40) April 3, 2024 https://platform.twitter.com/widgets.js

El cuerpo sin vida de Vielka Pulido quedó dentro del automóvil, mientras que el de su pareja yacía en el suelo. A pesar de la pronta intervención de los servicios de emergencia, nada pudieron hacer por salvar sus vidas. La escena del crimen fue custodiada por la policía municipal, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla iniciaron las averiguaciones pertinentes para dar con los responsables de este hecho.

Última publicación de la influencer Vielka Pulido en la red social Threads, antes de ser asesinada a tiros. Foto: Captura / Threads / @la_bendi_._

Las investigaciones preliminares señalan que el ataque presuntamente no iba dirigido específicamente a Vielka Pulido, sino principalmente al hombre. Se han analizado varios indicios, incluyendo elementos balísticos de calibre 9 milímetros y 45 milímetros, en un esfuerzo por identificar a los responsables y la forma en que se cometió la agresión, de acuerdo con diversos medios.

Vielka Pulido, conocida en las redes como La Bendi, tenía tan solo 21 años y contaba con una considerable cantidad de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. Su fama trascendió más allá de las redes debido a este trágico desenlace, que ha dejado consternados a sus seguidores.

Su vida estuvo marcada por la polémica fama de Lady Humilladora, después de que se viralizó un video en el que se le observa forzando a una mujer a que le pidiera perdón de rodillas porque supuestamente había hablado mal de su familia.

