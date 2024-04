El ‘asesino de Facebook’ reveló una década después por qué publicó la foto del cadáver de su esposa

Derek Medina publicó en Facebook una foto del cadáver de su esposa Jennifer Alfonso poco después de que la asesinó a tiros en agosto de 2013 y, una década después en una entrevista telefónica con Telemundo, reveló el motivo por el que compartió el horrendo crimen en la red social.

“¿Por qué publiqué la foto? No fue hecho con malas intenciones. Lo hice porque mi hijastra estaba allí y básicamente trataba que la familia fuera y no alteraran la evidencia ni hicieran algo corrupto. No fue hecho para ser ese monstruo que los medios intentan hacer creer; los medios intentan ganar billones de dólares y convertirme en un monstruo. Y no soy un monstruo”, declaró.

Derek Medina, sentenciado a cadena perpetua en Florida, aseguró que el apodo de “Asesino de Facebook” lo ha hecho sentirse mal. “Destruyeron mi nombre. Mi nombre es Derek Medina, no el asesino de Facebook”, dijo.

El hombre no solo publicó en la red social la foto, también compartió un mensaje que causó conmoción: “Voy a ir a prisión o (voy a) ser sentenciado a muerte por matar a mi esposa. Los quiero amigos, los voy a extrañar. Cuídense, gente de Facebook, me van a ver en las noticias. Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso, por lo tanto, hice lo que hice. Espero que me entiendan”.

Un video muestra a Jennifer Alfonso y a Derek Medina presuntamente agrediéndose en su casa. Foto: Walter Michot / Miami Herald vía AP Crédito: Miami Herald via AP

El detective Juan Segovia, policía de Miami-Dade, dijo que a las autoridades les tomó aproximadamente tres lograr lograr que Facebook eliminara la violenta fotografía. Telemundo agregó en su documental que la compañía Facebook expresó que el monitoreo de contenido gráfico ha mejorado desde 2013, año en el que ocurrió el crimen, gracias a la inteligencia artificial.

“Se quitó la vida él mismo”

Carolyn Anderson, madre de Jennifer Alfonso, dijo que con la publicación Derek Medina solo quería la atención que finalmente consiguió, y que incluso aún la quiere. “Yo creo que en su mente él siente que es víctima, yo creo que él cree eso de verdad”, afirmó.

“Yo no pienso que él es un monstruo, pienso que es una persona muy confundida. Me da pena con él, de verdad. De todo corazón. Porque él se quitó la vida él mismo y todo lo que ha pasado y todo lo que él dice de que lo han convertido en un monstruo, eso es culpa de él. Que no es capaz de verse en el espejo y ver su propia culpa”, manifestó Anderson.

“Yo le diría que lo siento mucho que él tomó esa decisión que cambió tantas vidas, las de sus padres, de su tía, la mía, la de mis hijos; que él necesita ser honesto con sí mismo y darse cuenta de lo que ha hecho. Y pedir perdón, no a mí ni a mis hijos, sino a Dios por lo que hizo”, añadió.

Derek Medina dijo a Telemundo que no cambiaría nada de lo que ocurrió porque, insistió, tenía que defenderse. Actualmente, el hombre busca tener un nuevo juicio y salir en libertad.

