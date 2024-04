Fanáticos de los Yankees enfurecidos después que Vladimir Guerrero Jr los mandara a callar [Video]

Los fanáticos de los Nueva York Yankees expresaron toda su molestia en contra del pelotero dominicano Vladimir Guerrero Jr por la forma en que celebró un jonrón durante el juego del fin de semana.

Guerrero Jr con frecuencia celebra sus jonrones con una serie distintiva de movimientos mientras rodea las bases, incluido un movimiento que indica guardar silencio cuando rodea la tercera base.

Pero tras su cuadrangular del domingo los fanánticos de los Yankees dirigieron un fuerte coro de abucheos a Vladimir Guerrero Jr después de que señaló hacia las gradas en más de una ocasión y dio su habitual salto entre la segunda y el campocorto. Hizo un gesto para que se callara al doblar la tercera.

El jugador provocó la ira de los fanáticos de los Yankees en 2021 por una celebración similar luego de conectar un jonrón ante Corey Kluber.

“Es algo que hago en todas partes sin importar la situación”, dijo Guerrero Jr. “Simplemente, disfruta el momento”, añadió. “Todo el mundo hace cosas diferentes, como el salto y todo lo demás, y eso es lo que hago y eso es lo que me gusta”.

El jugador de 25 años quien tiene 3 participaciones al All-Star con los Azulejos de Toronto, un guante de oro, un bate de plata y quedo en el puesto número 6 de ganar el premio del Rookie del año en el 2019.

Tuvo su mejor temporada en el 2021 donde quedo en el puesto número dos de ganar el MVP, sin duda alguna su mejor temporada en toda su carrera. Pero después de esa campaña no ha mostrado algo igual en el terreno de juego.

Vladimir Guerrero Jr cerró la puerta a los Yankees

Vladimir Guerrero Jr también ha dicho en numerosas ocasiones que nunca jugaría para los Yankees. “Me gusta jugar en Nueva York, me gusta matar a los Yankees”, dijo en 2021. “Nunca firmaría con los Yankees, ni siquiera muerto”.

A dos años de convertirse en agente libre, esta fue una mala jugada para Guerrero Jr., ya que no se le debe cerrar las puertas al conjunto más mediático de la MLB y además uno de los equipos que más invierte en su nómina temporada tras temporada.

Guerrero Jr. podía ser una gran opción para Nueva York, con el declive ofensivo y los problemas físicos que ha tenido Anthony Rizzo en las dos últimas campañas. Sin embargo, luce poco probable que los Yankees le hagan una oferta debido a la relación entre ambas partes.

Esta forma de hablar sobre otra organización no le gustó a su padre, quien es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y es considerado como uno de los mejores jugadores dominicanos que han pasado por el béisbol de las Grandes Ligas.

“Yo siempre lo he dicho, uno no puede hablar tanto de la misma cosa. La última vez que lo dijo, lo halé y le dije ‘oye, ya olvídate de los Yankees, olvídate de lo que pasó. Ponte a trabajar que tú no sabes cuál es el equipo que te va a dar el dinero’”, dijo para ESPN el ex jugador de los Angelinos de Los Angeles.

