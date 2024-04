Gala Montes destapa cómo fue que Kalimba la “humilló”

Luego de que Kalimba ha estado en el ojo del huracán en los últimos días debido al problema legal que enfrenta por el presunto abuso sexual contra Melissa Galindo, ahora, Gala Montes destapó en una entrevista cómo fue “humillada” por el ex integrante de OV7 cuando ella apenas comenzaba su carrera musical.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, la también actriz recordó que hace un par de años el intérprete la invitó a un concierto privado, pero cuando interpretó un sencillo que había grabado con él, nunca la invitó a subir al escenario, situación que la dejó sumamente molesta.

“Aunque yo no cantara, el hecho de que me invitara ya significaba mucho para mí. Pero en eso sale nuestra canción y la empezó a cantar él y luego subió a María León a cantar mi parte, enfrente de mí y de toda mi familia. Yo me quedé fría y para mí fue una humillación muy fuerte. Me salí del concierto con lágrimas en los ojos sin entender por qué. Quería matarlo por el coraje”, dijo Gala.

La protagonista de la telenovela “Vivir De Amor” señaló que terminó muy enojada con Kalimba y que durante una videollamada le hizo saber que ya no trabajaría con él, pues no le había agradado en absoluto la manera de hacer las cosas.

“Un día me atendió (por Zoom), estaba acostado en su cama con una actitud horrible. Lo que le dije fue: ‘yo no puedo seguir trabajando contigo porque tengo mucho trabajo en la actuación’. Y sí fue algo que me lastimó bien feo y me alejó un poco de la música”, contó.

Para finalizar, Gala dijo que siempre ha sido una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres.

“Yo siempre he sido una mujer que ha peleado las causas justas, los derechos de las mujeres, por mis derechos. No hagas cosas buenas que parezcan malas entre que son peras y manzanas y cómo nosotras como mujeres nos estamos prestando a eso”, aseguró.

