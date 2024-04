Pep Guardiola se cuida: “Ganarle dos veces seguidas al Real Madrid es prácticamente imposible”

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló este lunes sobre el encuentro que enfrentará por los cuartos de final de la UEFA Champions League a su equipo frente al Real Madrid y fue cauto al asegurar que es casi imposible que puedan eliminar al conjunto español en dos ocasiones seguidas.

Tras la victoria en semifinales en la edición pasada de la Champions, en la que a la postre terminó alzándose campeón el Manchester City por primera vez en la historia de la competición, Guardiola reflexionó sobre la venidera llave que comenzará este martes con el partido de ida en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

“Ganar al Real Madrid dos veces seguidas es prácticamente imposible en esta competición. El objetivo no es fácil“, comentó el estratega ante los medios de comunicación.

Pep Guardiola (L) y Carlo Ancelotti (R) esperan poder regalar el mejor espectáculo desde sus respectivos banquillos. FOTO: AP Photo / Manu Fernandez.

Posteriormente recordó el duelo entre ambos de la campaña anterior e incluso se animó a llamar el duelo entre ambas escuadras como un “clásico”, pero dijo que llegan con “fuerza y confianza”.

“La temporada pasada ganamos y la anterior perdimos. Es como un clásico entre nosotros. No tengo la sensación de que sea la misma situación de la temporada pasada. Tenemos jugadores nuevos y es un partido totalmente distinto. Nos sentimos muy fuertes y con mucha confianza por jugar la vuelta en casa, pero aquí los partidos son muy largos por diferentes motivos”, añadió.

También aprovechó para recordar el duelo de las semifinales de la Copa de Europa en la temporada 2021-2022 cuando estaban con una ventaja de 1-0 en Madrid, pero el brasileño Rodrygo Goes saltó desde la banca para aportar dos goles que igualaron la eliminatoria y posteriormente cayeron eliminados gracias a otro tanto de Karim Benzema.

“Teníamos un nivel emotivo inmenso. Sacamos un buen resultado aquí. Primero por llegar a la final, por lo que pasó el año anterior, con el 0-1 tuvimos para sentenciar y luego Rodrygo hizo de las suyas. Eso estuvo muy presente en la preparación. Pero mañana será diferente. Así que hay que cambiar algo. Nos faltan piezas en defensa… habrá que buscar algo. Además, en la ida sueles especular más, aunque intentaremos hacerlo lo menos posible”, destacó.

Rodrygo Goes celebra tras marcar de cabeza su segundo gol ante Manchester City que igualó la eliminatoria en 2022. FOTO: AP / Bernat Armangue.

Guardiola afirmó que lo “liberador” no es ganar al Real Madrid y sí “ganar la ’Champions’”, como hicieron la pasada temporada.

“Como club, fue una especie de alivio. Estábamos haciendo muchas cosas buenas, pero se decía que no habíamos ganado la ‘Champions’. Yo diría que hace poco más de diez años en la ‘Champions’, antes no participábamos en esta competición y competir ahora es experiencia para el futuro. No somos como otros clubes que llevan 70 años jugando esta competición, somos unos recién llegados. Pero lo hemos conseguido. Y si lo hemos podido hacer una vez, lo podemos volver a hacer”, declaró.

Por último fue cauto al hablar sobre la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, al que ya se enfrentó en 2022 cuando este jugaba en el Borussia Dortmund.

“Jugó con 17 años y no solo fueron sus habilidades las que destacaron, lo que marca la diferencia es lo que tiene en la cabeza. Ha llegado a este club con jugadores excepcionales y un entrenador como Ancelotti que encontró la mejor posición para él. Se adaptó rápidamente y está haciendo una temporada increíble. En el Real Madrid y en Inglaterra. Siempre ha sido brillante y con solo 20 años tiene una carrera deportiva increíble por delante”, finalizó.

