Pitbull Cruz disfruta su título y no se preocupa por una revancha contra Gervonta Davis

El boxeador mexicano y recién coronado campeón del título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Isaac ‘Pitbull’ Cruz, aseguró que desea volver a enfrentarse contra Gervonta Davis en una posible revancha que solicite el pugilista; a pesar de esto sostuvo que no es algo que le quite el sueño y que no forzará ningún tipo de acuerdo para poder conseguirla.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde afirmó que se está enfocado en poder convertirse en todo un referente dentro del mundo del boxeo y además anotar su nombre en los libros de historia como uno de los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos.

“Sí, las ganas y la espinita ahí sigue, pero no me voy a martirizar o parar mi carrera, me voy a enfocar en brillar y ser un referente para el boxeo mexicano”, detalló en sus declaraciones.

Pitbull Cruz se coronó campeón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) luego de derrotar el pasado mes de marzo a Rolando ‘Rolly’ Romero en Las Vegas, Nevada, donde mostró todas sus cualidades para alcanzar el triunfo de manera contundente; detalló que este logro se debe al intenso entrenamiento que realizó para poder estar en las mejores condiciones posibles.

“Fue una experiencia que nos dio la pauta para meternos más al gimnasio, en la concentración y sobre eso, pelea a pelea se va adquiriendo experiencia, la muy mínima para hacer una marrullería discreta, un golpe rápido, siempre se va adquiriendo la experiencia”, resaltó.

Para finalizar, Pitbull Cruz aseguró que no le afectan las constantes críticas que ha realizado el mexicoamericano Ryan García en las últimas semanas y que por el contrario él mismo le ha propuesto enfrentarse en el ring aunque con la negativa por parte del equipo de García.

“Me da lo mismo, cuando peleamos habla, cuando le tiramos el reto no quiere, yo me voy a enfocar… con el que sea, que se llegue a buen acuerdo entre empresas y no hay ningún problema”, sostuvo el mexicano.

“Sí, desde que se hace el ofrecimiento está por concluir ese sueño, el simple hecho que cuando le dicen que está la oportunidad no la piensas dos veces, le pones más entusiasmo, más ganas, corres 10 o 15 minutos más, das el extra, es lo que te saca avante y te da la confianza, cuando lo ganas es cuando dices ‘ sí se pudo, estoy para grandes cosas'”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Mike Tyson se presenta en firma de autógrafos sin camisa y exhibe su cuerpo antes de la pelea ante Jake Paul

–Pelea entre Canelo Álvarez y Jake Paul podría darse “dependiendo de cuánto sea la bolsa”

–Óscar de la Hoya revela el motivo por el que Canelo Álvarez lo odia