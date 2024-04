Pelea entre Canelo Álvarez y Jake Paul podría darse “dependiendo de cuánto sea la bolsa”

El famoso youtuber y boxeador Jake Paul nunca ha escondido su intención de pelear en algún momento ante el campeón mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Aunque el Canelo nunca ha mostrado ningún tipo de interés por subirse al ring para enfrentar a Paul.

Pero en una reciente entrevista con Paulo Chavira, consultor deportivo reconocido por ‘Los Picks del Gordo’, el boxeador mexicano dio a conocer las posibles condiciones en las que se daría.

“Dependiendo el punto de mi carrera (pelearía contra Jake Paul), en este punto de mi carrera diría que no. Al final… dependiendo de cuánto sea la bolsa”, declaró el campeón de cuatro divisiones de peso.

Canelo vs Jake Paul?



Algun dia? pic.twitter.com/5EUgELYgXh — PauloDybola (@PauloChavira) March 20, 2024

Por ahora, el youtuber convertido en boxeador tendrá una dura pelea de exhibición contra Mike Tyson que se realizará el 20 de julio en el Cowboys Stadium (recinto con capacidad de 80,000 personas) de Dallas, Texas, y se transmitirá en exclusiva por Netflix, quien hará su debut en transmisiones de boxeo.

El enfrentamiento entre ambos ha sido duramente criticado por la diferencia de edad entre ambos peleadores, ya que Jake Paul es 30 años menor que el excampeón de peso pesado.

Por su parte, Canelo Álvarez protagonizará un duelo entre mexicanos el 4 de mayo cuando enfrente a Jaime Munguía en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Canelo Álvarez crítico con la pelea entre Paul y Tyson

Álvarez se unió a la serie de críticas que han llovido por la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson.

Canelo señalo que no está interesado en ver el combate a celebrarse el 20 de julio en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

“Para nada me interesa verla, con Netflix involucrado, sí, eso es bueno, pero no en ese tipo de peleas, creo que es más show que pelea”, declaró Canelo.

“Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso (pelea Tyson vs Paul), es para otra audiencia”, agregó el campeón mundial de peso supermediano.

Canelo, al igual que varias de las más grandes figuras del cuadrilátero, cree que la pelea no aportará nada al mundo del boxeo, una opinión muy distinta a la Jake Paul, quien se ha encargado de anunciar el combate como “la pelea más grande”.

“En mi opinión, esta es la pelea más grande que el mundo jamás verá”, dijo Paul.

