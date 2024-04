SMP recomienda revisar estados de cuenta de Medicare para evitar estafas

Las Patrullas de Medicare para Personas Mayores (SMP) empoderan y ayudan a los beneficiarios de Medicare, sus familias y cuidadores a prevenir, detectar y denunciar fraudes, errores y abusos en la atención médica.

Con esto en mente la SMP está advirtiendo a los usuarios que los estafadores confían en que las personas no lean sus estados de cuenta de Medicare.

“Leer sus declaraciones de Medicare es la primera línea de defensa para atrapar a los estafadores”, dice un comunicado de SMP. “Ya sea que tenga Medicare Original, que brinda Avisos resumidos de Medicare (MSN), o Medicare Advantage, que brinda Explicaciones de beneficios (EOB), siempre debe revisar sus estados de cuenta detenidamente”.

La SMP señala que en el pasado, los estafadores enviaban productos que la gente no quería y los cargos aparecían en los estados de cuenta de Medicare. Ahora, los estafadores a menudo no envían los productos pero aun así facturan a Medicare: “Los estafadores esperan que la gente no lea sus declaraciones para poder seguir ganando mucho dinero”.

Si nunca ordenó estas tres cosas y aparecen en sus estados de cuenta, podría ser una estafa:

Catéteres urinarios y otros suministros urinarios

Suministros para pruebas de diabetes, como tiras reactivas y monitores de glucosa.

Kits de prueba de Covid-19

“Leer atentamente sus estados de cuenta de Medicare y compararlos con sus propios registros puede alertarlo sobre errores de facturación, cargos innecesarios y posibles fraudes. Si encuentra algo que no le parece correcto, comuníquese con su Patrulla de Medicare para Personas Mayores local de inmediato”, dijo la directora del Centro de Recursos de SMP, Nicole Liebau.

Ser proactivo e informado es la mejor manera de proteger sus beneficios y ahorros de Medicare. Los estados de cuenta de Medicare pueden llegar por correo o pueden encontrarse en línea en Medicare.gov. Pasar por alto un posible fraude podría costarle a usted y al programa Medicare.

SMP enseña sobre los estados de cuenta de Medicare y cómo leerlos en: smpresource.org/you-can-help/read-your-Medicare-statements/. Los SMP locales pueden ayudar con preguntas, inquietudes o quejas sobre posibles problemas de fraude y abuso. También proporcionan información y presentaciones educativas. Para localizar la Patrulla local de Medicare para personas mayores, comuníquese al 1-877-808-2468.

