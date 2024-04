Angélica Vale, Alejandro Chabán y Raúl González bromean con su sorprendente cambio físico

Durante su entrevista en ‘Despierta América’, Angélica Vale habló sobre la emoción de estar de regreso en Univision y de la gran aceptación que ha tenido ‘Juego de Voces’ entre el público latino. También compartió anécdotas sobre la convivencia con los participantes del programa y la increíble energía que se vive en el set de grabación.

Sin embargo, la audiencia del mencionado canal de televisión terminó reaccionando a un video subido a las redes sociales del espacio al que ella asistió y estuvo acompañada de Alejandro Chabán y Raúl González, donde revelan parte de lo que vivieron para poder lograr una transformación física.

“Soy exgordita y por supuesto que siempre me vestía de negro“, empezó diciendo Angélica. Posteriormente, Alejandro mencionó: “Soy exgordito y por supuesto que empezaba dieta todos los lunes y las acababa el martes”. Otro de los que se unió fue el venezolano Raúl: “Soy exgordito y por supuesto que tenía membresía del gimnasio y nunca iba“.

“Les faltó el agradecimiento a su cirujano bariátrico”, “¿Aprendieron a quererse? O consiguieron plata para operarse”, “La Vale años y años batalló con su peso y ahora en 1 año bajo lo que no pudo en años”, “Los tres se hicieron. La bariátrica deberían de decirlo para que otros, si se la quieren hacer, lo hacen, pero como siempre. No lo quieren decir”, “Somos ex gorditos y obvio que vamos a decir que nos queríamos, pero nunca hicimos nada por salud… fue más fácil hacernos la bariátrica”, “Claro, porque se hicieron la bariátrica”, fueron algunas de las reacciones.

Angélica Vale habla de sus libras menos

“Yo comía lechuga y no adelgazaba, entonces era una cosa espantosa y ya cuando estás comiendo lechugas un mes y ves que no adelgazas ni una libra, llega un momento que vuelves a comer sin que te importe la alimentación. Te hace más daño el dejar de comer todo tipo de comida y por eso luego engordas más, así que cuidado con eso. Solo hay que tener una alimentación balanceada y hacer ejercicio”, dijo en una entrevista a ‘HOLA! AMÉRICAS’.

