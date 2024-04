Huérfano antes de nacer: padre apuñalado en bar de Nueva York dejó novia embarazada

Daryl Dawkins, residente de Pensilvania que murió apuñalado en un bar en Brooklyn, estaba en Nueva York visitando a su novia embarazada.

Clay Ann Dawkins (58) dijo al Daily News que su hijo de 37 años era un padre devoto, quien además del bebé por nacer dejó tres huérfanos más: un varón de 9 años y dos niñas de 5 y 3.

El hombre fue encontrado apuñalado en el pecho afuera del bar “Catch 22” en Third Ave. cerca de 73rd St. en Bay Ridge alrededor de las 2:50 a.m. del domingo, según la policía. Lo llevaron al NYU Langone Hospital-Brooklyn, pero no pudo ser salvado. No está claro el motivo del crimen y nadie ha sido arrestado.

Dawkins vivía en Tobyhanna (Pensilvania), pero creció en Brooklyn, donde jugó fútbol americano en la escuela secundaria Fort Hamilton. Viajaba de ida y vuelta desde Pensilvania y Bay Ridge (Brooklyn) para estar con su novia embarazada, dijo su madre.

La mujer dijo que su hijo había tenido problemas legales en el pasado, pero que hizo un esfuerzo por cambiar su vida cuando se convirtió en padre y trabajó para la empresa de encomiendas Federal Express y tenía interés en el mundo de las finanzas.

“Él dijo: ‘Mamá, tengo que hacer cambios en mi vida ahora que soy padre’”, recordó ella. “Estaba leyendo libros y asistiendo a seminarios sobre cómo solicitar ciertos préstamos”. “Simplemente le quitaron la vida y él ni siquiera tuvo la oportunidad de demostrar su valía”, dijo Clay Ann Dawkins antes de llorar.

Una vecina que vive cerca de “Catch 22” dijo que escucha gritos “todo el tiempo” provenientes del establecimiento donde sucedió el apuñalamiento fatal de Dawkins. “Esto se está saliendo de control en este bar… Mucha violencia, muchos problemas”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, en febrero un mexicano murió apuñalado en una pelea grupal en un bar en El Bronx (NYC). Ese mismo fin de semana un hombre de 31 años fue fatalmente acuchillado en un bar en Nueva Jersey y cinco hispanos fueron identificados como sospechosos.

En la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. Hubo 4,493 casos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.