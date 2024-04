Mujer en Argentina lleva a su perro a carnicería para que lo sacrifiquen

Una macabra historia relacionada con crueldad animal, pero también en la complicada situación económica que viven millones de personas en todo el mundo, se ha vuelto viral, ya que una mujer estuvo a punto de hacer lo impensable con su mascota.

Resulta ser que hace unos días, en una carnicería ubicada en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, un empleado se vio enfrentado a una situación perturbadora cuando una cliente habitual le confesó su intención de sacrificar a su propio perro para aprovechar sus partes.

Osmar, el empleado de la carnicería, quedó perplejo ante la solicitud de la mujer, quien sin titubear expresó su deseo de que el perro, llamado Toby, fuera sacrificado para luego desollarlo y utilizar diversas partes de su cuerpo.

El inquietante encuentro fue relatado por Osmar al medio local TN, donde expresó su incredulidad ante la propuesta de la mujer. Según sus palabras, la cliente acudió directamente a él con la intención de “cuerear” al perro, una acción que inicialmente pensó que era una broma de mal gusto. Sin embargo, al comprender la seriedad de la situación, el joven decidió tomar medidas y denunciar el caso.

Rescatan a perro cuya dueña lo llevó a la carnicería para que lo sacrificaran

El rescate de Toby estuvo a cargo del activista Ezequiel Kelo, quien se dirigió al domicilio de la mujer tras enterarse de la situación. Al confrontarla, la dueña del perro respondió con frialdad ante las acusaciones, argumentando que no veía cuál era el problema en sacrificar al animal y aprovechar sus partes. Incluso llegó a comparar la situación con el sacrificio de caballos en el campo, una justificación que resulta alarmante dada la situación de un animal doméstico como el que poseía.

Mientras que el activista intentaba rescatar a Toby y evitar su sacrificio, la mujer se mostraba indiferente ante el sufrimiento del animal y las implicaciones éticas de sus acciones.

Afortunadamente, los esfuerzos de los activistas dieron sus frutos y lograron llevarse a Toby a un lugar seguro, mientras que la dueña del can fue trasladada a una comisaría para enfrentar las consecuencias de sus actos. En Argentina, la Ley 14.346 condena el maltrato y la crueldad animal, pero no aborda específicamente el tema del sacrificio de animales cuando no es médicamente necesario, lo que deja un vacío legal en situaciones como esta.

Sigue leyendo:

* Casi 90 animales estaban hacinados en una casa de Nueva Jersey

* Video: Captan a pareja torturando a un gato en una playa de Florida antes de ser arrestada

* “El olor era horrible”: latino tenía 27 perros maltratados en su hogar en Nueva York