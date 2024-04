Pedro Fernández se molesta y contesta a quienes creen que se hizo algunos retoques en su rostro

En una entrevista reciente, Pedro Fernández expresó que no se ha realizado ningún tipo de cirugía en su rostro y que las especulaciones al respecto son completamente falsas. Afirmó que simplemente ha mantenido su estilo de peinado a lo largo de los años, lo cual puede haber causado la confusión entre sus seguidores.

El cantante también aprovechó para recordar que la belleza no está determinada por la apariencia física, y que lo más importante es sentirse bien consigo mismo y ser feliz. En ese sentido, dijo que se está muy contento con su aspecto actual y que no tiene intenciones de cambiarlo por ninguna razón superficial, al menos no por el momento.

“Ayer hice una entrevista de radio y ahora todo se sube a las redes… (Entonces) empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿qué se hizo en la cara?’, y por Dios, si no me he hecho nada” le contestó a Joanna Vega-Biestro para ‘Sale el Sol’.

“¿Hacemos video sobre 50 cosas que no sabías de mí?”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Tengo que decir que tiene que llegar un momento, que por respeto y por compromiso con nuestras carreras, tenemos que cuidarnos. Todavía no lo hago, pero algún día lo haré“, agregó durante la entrevista.

Fernández dejó claro que no se ha sometido a ninguna cirugía estética en su rostro y que su apariencia actual es producto de decisiones personales que ha tomado respecto a su imagen. Agradeció a sus seguidores por el apoyo y la preocupación, pero pidió que no se dejen llevar por rumores infundados.

Fans reaccionan al ver el rostro de Pedro Fernández

“Qué triste es ver la decadencia de Pedro Fernández ten un poco de vergüenza”, “El Pedrito se fue con todo y mascarilla”, “¿Qué le paso en la cara a Pedrito?”, “¿Quién es ese monstruo del medio?”, “¿Y los ojos donde quedaron?”, “Que se hizo en la cara Pedro Fernández!!!???? Ya se parece al Fabiruchis jajajaja”, “¿Qué se hizo en la cara, sus cejas como el de los poli…”, “¿Siempre tienes las cejas así? ¿La ceja fruncida?”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

