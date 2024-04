Capitanes del Atlas pidieron disculpas a la afición: “Sigan apoyándonos”

Aldo Rocha, Martín Nervo y Camilo Vargas, los tres capitanes de los Rojinegros del Atlas para esta temporada de la Liga MX, decidieron presentar sus disculpas ante todos los aficionados del equipo debido al mal desempeño que registró la institución rojinegra durante el torneo Clausura 2024 al ubicarse actualmente en la posición número 16 de la tabla de clasificación con apenas 10 puntos acumulados y estando únicamente por encima de los Xolos de Tijuana y del Club Puebla.

Durante una conferencia de prensa previa al partido que disputará este domingo 14 de abril el Atlas FC ante el Atlético San Luis por la Jornada 15 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, Aldo Rocha pidió disculpas por el mal rendimiento deportivo que ha mostrado una de las instituciones que se había consagrado como una de las más fuertes dentro del campeonato azteca en los últimos años.

“Pedirle una disculpa a la afición y también invitarlos a que nos sigan apoyando en estos últimos tres partidos, más por lo que conlleva, por lo que estamos pasando. Sabemos lo que representamos, pero también sabemos que son partidos muy importantes, en los cuales para el presente, para revertir la situación nos van a servir bastante y también para el futuro, por el tema del cociente”, dijo Rocha.

Por su parte, Hugo Martín Nervo aseguró que es importante poder tomar los motivos por los que consiguieron los negativos resultados en este campeonato y a partir de ahí poder trabajar para mejorar en cada uno de ellos para lo que será su participación en el torneo Apertura 2024.

“Venimos aquí los tres por obvias razones, en nombre del grupo, ponernos aquí delante de ustedes y pedirle una disculpa a la afición por este torneo. No se nos dieron las cosas, no porque no hayamos querido, no porque no hayamos hecho bien las cosas durante la semana. Simplemente no se nos están dando los resultados”, destacó el argentino.

El guardameta colombiano de los Rojinegros del Atlas, Camilo Vargas, se mostró bastante preocupado por el rendimiento ofensivo de la organización que actualmente es dirigida por el entrenador español Beñat San José; sostuvo que la falta de goles fue un punto crítico para poder alcanzar las victorias y colocarse en lo alto de la tabla de clasificación.

“El trabajo que se ha identificado en este nuevo proceso es de alta complejidad e intensidad. A pesar de los malos resultados tenemos una idea y un modelo de juego muy definido que en los resultados no nos acompañan. Cuando conseguimos los títulos éramos un equipo un poco más sólido y ahora con modelos más ofensivos o de tenencia de la pelota, tienes que tomar en cuenta que vas a quedar más expuesto, es parte de asumir el riesgo”, enfatizó.

Sigue leyendo:

–Guardaespaldas de Lionel Messi se une a la industria de la moda con su nueva línea de ropa

–Mikel Arriola afirma que las peleas fuera de los estadios no son jurisdicción de la Liga MX

–O.J. Simpson vivía en una mansión valorada en $1.8 millones de dólares