Con grito de “goool” dan luz verde a segunda fase de plan urbanístico en Willets Point en Queens

Un “golazo” a tribuna llena, que ya estaba prácticamente anunciado, se anotaron este jueves los promotores del proyecto de reurbanización de Willets Point, luego de que el Concejo Municipal, con abrumadora mayoría (47 votos a favor y 1 en contra) aprobara la segunda fase de las obras, que ya están echando a andar en Queens, y que además de construir 2,500 apartamentos 100% asequibles, levantará el primer estadio de fútbol en la Gran Manzana.

Tras varias horas de votación en el órgano legislativo de la Ciudad de Nueva York, el proyecto se convirtió en uno de los más votados en la historia del actual Concejo Municipal, que dará continuación a la primera fase del desarrollo en Queens, aprobada el año pasado, y que dio vía libre a la construcción de 1,100 unidades de vivienda asequible y una escuela primaria para 650 estudiantes. La segunda fase garantiza otros 1,400 apartamentos asequibles, el estadio con financiación privada para el New York City Football Club (NYCFC), con cupo para 25,000 espectadores y un hotel de 250 habitaciones.

El festejo no se hizo esperar, y tras la diligencia legislativa, promotores del plan de urbanización de Willets Point, entre ellos el alcalde, Eric Adams, quien pronto estampará su firma en la ley que respalda el proyecto, fanáticos de fútbol, líderes deportivos y decenas de trabajadores de la industria de la construcción, se dieron cita en el parque al lado de la Alcaldía para gritar “goool” a todo pulmón. Además de las nuevas opciones de vivienda para familias de bajos recursos, el proyecto abrirá en total más de 1,500 empleos permanentes y 14,200 trabajos para constructores.

“La reurbanización de Willets Point está en la intersección del presente en el que nos encontramos y el futuro que esperamos construir para esa comunidad”, afirmó Manny Pastreich, presidente de la unión sindical SEIU 32BJ. “La creación de empleos de alta calidad con salarios y estándares de beneficios vigentes, junto con viviendas asequibles y un nuevo estadio de fútbol, es el tipo de revitalización que esa área ha estado esperando y estamos orgullosos de apoyar. Felicitamos al equipo NYCFC y a sus relacionados por la aprobación de su proyecto. Nuestros miembros están ansiosos por animar a su equipo local aquí en Queens”.

El gran protagonista en la celebración fue el concejal de Corona, Francisco Moya, quien por varios años defendió el proyecto con uñas y dientes, y acompañado de su madre, destacó que residentes de su distrito finalmente se verán beneficiados por un proyecto que tres administraciones municipales previas “fracasaron” en convertirlo en realidad.

“Esta revitalización de Willets Point es un salto audaz hacia un futuro mejor para nuestro condado“, dijo el legislador de origen ecuatoriano. “Este proyecto único en una generación creará una comunidad como ninguna otra en la ciudad de Nueva York, con acceso a viviendas totalmente asequibles, una escuela pública completamente nueva y el único estadio específico de fútbol de la ciudad de Nueva York. Estos servicios apoyarán el futuro de nuestros niños, impulsarán la economía local y beneficiarán a nuestros hermanos y hermanas trabajadores que son la columna vertebral de esta ciudad”.

Y tras asegurar en tono jocoso que el alcalde de Nueva York, su gran aliado en el avance del proyecto, es “ñaño”, palabra usada para referirse a los ecuatorianos, Moya se mostró emocionado al saber que Corona, Queens hará historia también al tener el estadio del New York City Football Club (NYCFC).

El alcalde Adams calificó la aprobación de la Fase 2 de reurbanización de Willets Point como “una victoria histórica para la vivienda asequible y el desarrollo económico” de la Gran Manzana, advirtiendo que es la primera vez en los últimos 40 años que se levantará un proyecto de vivienda 100% asequible grande, que incluirá más de 150,000 pies cuadrados de nuevos espacios públicos abiertos. El impacto económico en Willets Point, conocido por años como la zona de talleres de mecánica en la ciudad y sede del estadio de béisbol de los Mets, se estima en $6,100 millones durante los próximos 30 años.

Trabajadores de construcción celebraron la aprobación del plan. Foto Edwin Martínez.

“Hoy hicimos gol en Nueva York. Hace 18 meses dijimos que lo íbamos a lograr y lo logramos. Estamos haciendo un gol que ningún portero podrá parar: gol, gol, gol. Anotamos un gol”, comentó el mandatario visiblemente emocionado, quien agregó que el logro del proyecto será el objetivo de la década.

“Estamos trayendo 2,500 unidades de vivienda asequibles, 150,000 pies cuadrados de espacio público abierto, miles de empleos bien remunerados y el primer estadio específico de fútbol de la ciudad a un vecindario de Queens que solía ser conocido por sus depósitos de chatarra. Estamos construyendo una comunidad completamente nueva a partir del Valle de las Cenizas”, dijo el burgomaestre, recalcando que además será una oportunidad para crear empleos bien remunerados que eviten que más neoyorquinos se vayan de la ciudad. “Tenemos que tener oportunidades para toda la gente trabajadora. Tenemos que seguir creando buenos trabajos para que no abandonen la ciudad y puedan seguir aquí fortaleciéndola”.

Marty Edelman, vicepresidente del New York City Football Club, aprovechó para dar desde ya la bienvenida a los amantes del fútbol a Queens y recalcó que el mundo conocerá sobre el condado con la próxima Copa del Mundo.

“Estoy agradecido por el liderazgo firme y la tenacidad implacable del concejal Moya para hacer realidad este proyecto; él ha sabido desde el primer día el poder que tiene el fútbol para unir a una comunidad”, dijo el ejecutivo deportivo. “Sin nuestros fanáticos y socios nuestro club no podría cumplir la promesa que hicimos hace diez años de construir el primer estadio específico de fútbol de la ciudad de Nueva York en los cinco distritos. La votación de hoy del Concejo Municipal nos acerca un paso más a hacer realidad esta promesa en Queens: el Distrito Mundial será nuestro hogar para El Juego Mundial”.

Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción de la Ciudad y el Estado de Nueva York, entre abrazos con el alcalde Adams y el concejal Moya, reiteró que con el proyecto en Willets Point ganan todos, entre ellos, los trabajadores sindicalizados.

“La aprobación hoy del Concejo Municipal del Proyecto de Reurbanización de Willets Point Fase II es un paso esencial para brindar empleos de construcción sindicales bien remunerados a los trabajadores neoyorquinos en esta área de Queens que a menudo se pasa por alto”, dijo LaBarbera. “Nuestros miembros esperan contribuir a esta iniciativa vital, proporcionando salarios que sostengan a las familias y apoyando su camino hacia la clase media. Estamos felices de darle la bienvenida a nuestra comunidad al estadio NYCFC, financiado con fondos privados, junto con las promesas económicas y la inversión comunitaria que traerá el Club”.

Andrew Kimball, presidente y director ejecutivo de NYCEDC, destacó la luz verde a la segunda fase del plan de reurbanización como un momento histórico para el condado y la ciudad de Nueva York y dijo que se está dando un gran paso hacia adelante para hacer realidad uno de los desarrollos más ambiciosos del país, con un modelo de asociación público-privada”.

El concejal Shekar Krishnan, votó en contra y asegura que es un mal negocio. Foto Edwin Martínez

“La ciudad de Nueva York transformará el ‘Valle de las Cenizas’ en un un vecindario completamente nuevo con el mayor proyecto de viviendas asequibles en 40 años, espacios abiertos e infraestructura muy necesarios, un estadio específico de fútbol con financiación privada y miles de empleos de calidad. Willets Point se convertirá verdaderamente en uno de los principales centros deportivos y de entretenimiento de la ciudad de Nueva York”, dijo Kimball.

En medio de los gritos de “gol“, el concejal de Queens Shekar Krishnan, quien funge como presidente del Comité de Parques de la Ciudad, criticó la aprobación del proyecto, y aseguró que se convirtió en el único legislador en votar negativamente sobre la iniciativa de reurbanización por la construcción del estadio de fútbol del que dijo será controlado por los Emiratos Árabes Unidos, en terrenos propiedad de la Ciudad en Willets Point:

“A lo largo de generaciones, ha habido múltiples intentos fallidos de transformar Willets Point en Queens para desbloquear su potencial futuro y mitigar su pasado contaminado. En el meollo del asunto hoy hay una pregunta simple: ¿Cómo se beneficia la gente de la ciudad de Nueva York con este proyecto y qué recibiremos a cambio de los cientos de millones de dólares de dinero de los contribuyentes que se gastarán en él?“, dijo el legislador municipal, acotando que cuando se pensó el proyecto en el 2008, el número de viviendas propuesto era 5,000 y al final se redujo a la mitad para dar paso al centro deportivo.

“Este es un mal negocio para la ciudad de Nueva York. Y este es un precedente terrible para el uso de la tierra. Un estadio en terreno público, subvencionado con cientos de millones de fondos públicos, no es un buen negocio. Este estadio no pagará impuestos prediales. No realizará pagos en lugar de impuestos. Y no pagará casi nada en alquiler durante los próximos 50 años. ¿Y con qué beneficio para nuestra ciudad?“, aseveró el político de Corona y Jackson Heights, de amplia población hispana e inmigrante.

“El proyecto ofrece una creación de empleo anémica y una vergonzosa ausencia de cualquier beneficio comunitario significativo. El enorme gasto de fondos públicos en cualquier lugar debería garantizar un beneficio público directo. No tenemos una crisis de estadios en nuestra ciudad. Tenemos una crisis inmobiliaria“, agregó el hijo de inmigrantes. “Tenemos una crisis de desempleo y desigualdad extrema en nuestras comunidades negras y latinas. Y tenemos una emergencia climática que empeora cada día. Este proyecto no aborda ninguna de estas preocupaciones urgentes y desperdicia la oportunidad de utilizar estos escasos recursos públicos para la gente de la ciudad de Nueva York“.

El plan creará 2,500 viviendas asequibles en el vecindario de Queens conocido por ser sitio de chatarrerías y talleres de mecánica. Foto Edwin Martínez.

Datos del proyecto