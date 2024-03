Detectores de armas en estaciones y más médicos para ayudar a enfermos mentales graves en el metro de NYC

Muy pronto varias estaciones del metro alrededor de la Gran Manzana comenzarán a tener escáners que ayudarán a la policía a detectar a pasajeros con armas de fuego y cortopunzantes, a fin de evitar que ingresen al sistema de transporte, donde en los últimos meses se han registrado varios hechos violentos.

Así lo reveló este jueves el alcalde, Eric Adams, quien en su afán de implementar nuevas estrategias que mejoren la seguridad de los neoyorquinos, presentó en la estación del metro de Fulton, en Manhattan, el plan de herramientas tecnológicas que se pondrá a prueba luego de 90 días de presentarse públicamente los datos sobre su impacto.

“La seguridad pública es la seguridad real y también es cómo se siente la gente”, aseguró el mandatario, quien insistió en que el sistema de tránsito mayormente es muy seguro, a pesar de hechos violentos recientes como el ataque a un conductor del metro y cuatro personas muertas. Sin embargo, reconoció que es necesario que los usuarios tengan la percepción de seguridad.

“Sabemos que tenemos más de 4 millones de pasajeros por día y un sistema confiable. Sabemos que se cometen aproximadamente seis delitos graves por día entre esos 4 millones de pasajeros. Pero si no se sienten seguros, entonces no estamos cumpliendo nuestra tarea. Las estadísticas no importan si la gente no cree que se encuentra en un entorno seguro”, comentó Adams.

El burgomaestre, quien presentó una de las máquinas que se utilizarán en las estaciones, de las que dijo serán movibles y no realizarán reconocimiento facial ni recopilará datos biométricos, explicó que por ley, la Ciudad tiene que publicar información sobre la nueva tecnología que usará y luego sí probarla.

“Este es nuestro momento Sputnik. Como cuando (el Presidente) Kennedy dijo que íbamos a llevar un hombre a la Luna… Pongamos en funcionamiento los escáners”, mencionó el mandatario.

Adams anunció también que para abordar todos los frentes que están afectando la seguridad en el metro, la Ciudad invertirá más recursos en la contratación de más médicos que ayuden a identificar a quienes padecen enfermedades mentales graves dentro del sistema de transporte, para ofrecerles tratamiento y evitar que sean un peligro para ellos mismos y para otros pasajeros. A través de la expansión de los Equipos de Alcance de Co-Respuesta del Metro, iniciativa piloto conocida como SCOUT, que ya ha ayudado a 90 pacientes siquiátricos no tratados con tratamiento y atención de salud mental, la meta es evitar hechos contra la seguridad.

“Mantener a los neoyorquinos seguros en el metro y mantener la confianza en el sistema es clave para garantizar que Nueva York siga siendo la gran ciudad más segura de Estados Unidos“, dijo el Alcalde Adams. “Este anuncio es el siguiente paso en nuestros esfuerzos continuos para mantener las armas peligrosas fuera de nuestro sistema de tránsito y brindar mayores servicios de salud mental a los neoyorquinos en crisis… estamos mostrando la dedicación de nuestra administración para mantener seguros a todos los neoyorquinos”.

El alcalde Adams presentó plan de detectores de armas en estaciones del metro. Foto Edwin Martinez

El Jefe de Tránsito del NYPD, Michael Kemper, aseguró que la policía está plenamente comprometida en garantizar la seguridad de quienes toman el metro, por lo que destacó que iniciativas recientes como el aumento de presencia de 1,000 uniformados y agentes encubiertos en estaciones, al igual que el plan anunciado de escáners, ayudará a que sigan disminuyendo los actos criminales, que en el último mes bajaron 15% más.

“La gente debe estar segura y sentirse segura. Las armas ilegales no tienen lugar en el metro”, comentó el oficial, quien reveló que las labores del NYPD en el sistema de transporte han logrado este año el arresto de 21 pasajeros con armas de fuego y 440 con otro tipo de armas, que han sido decomisadas. Los arrestos por armas en el sistema de tránsito han aumentado en 71%.

Sobre las estaciones en las que se comenzarán a instalar los equipos detectores de armas, las autoridades asegruaron que dependerá del análisis que hagan sobre aquellas paradas que presenten mayores índices de criminalidad o donde se hayan confiscado más armas. Un funcionario del Departamento de asuntos legales de la Administración Adams explicó que los equipos son amplios, como los que se usan en estadios, a fin de que no generen atascos y aclaró que si una persona se niega a ingresar por el detector, tendrá la libertad de no hacerlo, pero no podrá ingresar a esa estación del metro.

El comisionado del NYPD, Edward Caban, destacó que las labores de la policía están “promediando más de 4,500 arrestos por armas al año”, desde el 2022, y han logrado sacar más de 15,000 armas de fuego ilegales de las calles.

“Al mismo tiempo, la delincuencia general en nuestro sistema de transporte continúa con una tendencia a la baja a medida que nuestros agentes se enfrentan activamente a los infractores de la ley día y noche. Sin embargo, para que estos logros sean significativos para todos los neoyorquinos, debemos hacer que la seguridad sea una realidad en cada comunidad a la que servimos, en cada línea de tren que protegemos”, dijo Cabán. “Lo estamos logrando al permanecer enfocados en el número relativamente pequeño de personas que cometen crímenes violentos, al desplegar nuestros recursos de manera efectiva, al maximizar la utilidad de la nueva tecnología y al evaluar constantemente nuestro desempeño en un esfuerzo incesante por hacerlo aún mejor”.

Janno Lieber, presidente de la MTA, se mostró optimista con el uso de los nuevos equipos tecnológicos en las estaciones del metro para combatir el crimen y del plan de aumento de equipos médicos para identificar a enfermos mentales graves, pero hizo un llamado a los Fiscales de los condados para que ayuden a frenar la presencia de delincuentes reincidentes.

“El sistema de justicia debe asegurarse de que no volverán a reincidir y por eso queremos que cuando se tome una decisión sobre fianzas o sobre condenas, se tenga en cuenta todo el historial de lo que las personas han hecho”, dijo el funcionario de la MTA.

Hace 2 años, tras el tiroteo ocurrido en un tren N cuando se movilizaba por Brooklyn, el alcalde Adams puso a prueba escáners Evolv y la tecnología de detección de armas de otras dos empresas, los mismos que están actualmente en sitios como el estadio Citi Field, sin embargo aseguró que estarán analizando compañías que ofrezcan las mejores opciones.

Los escáners detectarán armas que pretendan ser ingresadas al metro. Foto Edwin Martínez

Usuarios del metro como Yokasta Salcedo, quien entró a la estación de Fulton tras el anuncio del alcalde, manifestó su apoyo a las medidas contempladas para mejorar la seguridad en el metro y confesó sentirse insegura cada vez que viaja en el tren.

“A mí me gusta mucho lo que el Alcalde está haciendo para frenar la inseguridad, porque en solo un par de días aquí tuvimos cuatro muertos, locos tirando gente y el mes pasado pandilleros disparando en el metro en El Bronx. Eso tiene que parar y la mejor manera es con más policías que los ahuyenten y con cosas como los detectores de armas”, dijo la madre dominicana.

La directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, criticó el anuncio del uso de tecnología de detección de armas y recordó que “tiene un historial de ofrecer resultados defectuosos e inutilizables”. Uno de esos casos fue cuando se utilizó un robót en Times Square, el año pasado, que finalmente no ofreció beneficios reales y fue levantado.

“El Alcalde comparó el anuncio del escáner del metro de hoy con el alunizaje, pero más exactamente está saltando el tiburón”, dijo Lieberman. “Debemos tener cuidado con cualquier nueva tecnología llamativa que prometa demasiado y al mismo tiempo plantee preocupaciones novedosas sobre la privacidad”.

