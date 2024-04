Fernando Ortiz se muestra sereno tras eliminar al Inter Miami: “No hemos ganado nada”

El director técnico de Rayados de Monterrey, Fernando Ortiz, se mostró emocionado con la victoria de su equipo ante el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS); a pesar de esto el estratega del cuadro mexicano se mostró enfocado en mantener el mismo ritmo de competencia y no distraerse para poder llegar hasta la final de la Concacaf Champions Cup y así poder alzar el título.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de La Pandilla sobre los comandados por el astro argentino Lionel Messi en los cuartos de final de la Champions Cup, donde detalló que aún quedan enfrentamientos determinantes para poder alcanzar sus objetivos.

“Es un poco de todo, sabíamos que Inter manejaba bien la pelota, era que ellos la tengan para la desesperación, modificamos cuando debíamos hacerlo, el primer gol es un accidente del arquero, lo importante es que pasó de ronda, no hemos ganado nada, solo hemos eliminado a un gran rival”, agregó.

Fernando Ortiz también quiso quitar mérito a este enfrentamiento contra el Inter Miami y aseguró que ahora sólo piensa en poder salir triunfante en el Clásico Regio ante los Tigres de la UANL en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX para poder asegurar su pase a la Liguilla del balompié azteca.

“Hemos pasado de ronda nada más, estamos en una Semifinal, deben disfrutar hoy, el sábado tenemos un partido importante por la liga, luego otro y después pensaremos en la copa, ahora el partido más importante es el de Tigres”, enfatizó.

Para finalizar, el estratega de Rayados de Monterrey fue cuestionado sobre si tuvo algún tipo de acercamiento con Gerardo Martino y Lionel Messi, a lo que afirmó que nunca entabló ningún saludo con ambas figuras.

“Es el mejor de toda la historia de este deporte (Messi), jamás quise ofender a nadie o faltar el respeto, di mi opinión con respecto a lo que sigo pensando, no se dio ese saludo y si se daba no sé cómo iba a reaccionar, tendrá mi respeto de por vida. No se dio (saludo con Martino), no soy de tener algún tipo de rencor, quizá en el momento que ambos podíamos haber saludado no se dio”, concluyó.

