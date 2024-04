Instan a contribuyentes de NY a declarar impuestos antes del 15 de abril y estar alerta para evitar fraudes

El lunes 15 de abril, la fecha dada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) como plazo máximo para presentar la declaración de impuestos sobre los ingresos del año pasado, está a la vuelta de la esquina. Y mientras oficinas de contadores a lo largo y ancho de la Gran Manzana están llenas con neoyorquinos que dejaron la diligencia para el último momento, buena parte de ellos latinos, como Cecilia Castaño, el llamado desde diferentes frentes es no pasarse de la fecha y cumplir con la obligación tributaria.

Así lo advierte la declarante colombiana, quien aunque reconoce que está diligenciando sus formularios en la recta final del tiempo permitido, se siente más tranquila al saber que no pasará las afugias que tuvo que soportar durante los dos años anteriores, cuando por “descuidada” se atrasó en cumplir la responsabilidad con el Tío Sam, el Estado y la Ciudad de Nueva York, y le salió muy caro.

“La verdad le digo a la gente que con los impuestos es mejor no jugar y hay que hacer las cosas a tiempo para evitarse problemas. Este año, a pesar de que los estoy haciendo ya casi al final, al menos sé que no voy a padecer lo de las otras veces que me atrasé para llenarlos, y no solo terminé pagando intereses sobre lo que me quitaron, por estar tarde, sino que además me auditaron y así uno pierde toda la tranquilidad con eso”, asegura la colombiana.

Arabella Poueriet, experta en diligenciamiento de declaración de impuestos, también hizo un llamado a los contribuyentes para que cumplan antes del próximo lunes 15 de abril su obligación y se eviten dolores de cabeza innecesarios.

“Es importate hacer los impuestos a tiempo para no tener ninguna dificultad con el gobierno. Y si tienen que pagar, pues saben que tienen que pagar para que no les cobren penalidades ni intereses, e incluso, si no cuentan con el dinero completo para hacer sus pagos, pueden hacer acuerdos de pago con sumas parciales para que les quede más cómodo, y así no están quedando mal“, aseguró la experta contable, quien ayuda a decenas de neoyorquinos cada año a llenar las planillas de impuestos en las oficinas de Anabella Tours, al sur del condado de El Bronx.

La dominicana aprovechó para hacer sonar las alarmas y advirtió a los contribuyentes que califican para recibir reembolsos que lo tramiten a través de deósitos directos a sus cuentas bancarias, pues mencionó que “los amigos de lo ajeno”, por estas fechas andan mirando a ver qué cheques del IRS agarran.

“Es mejor que la gente se evite sorpresas desagradables y pida que los reembolsos les lleguen a sus cuentas, porque así, además de ser más rápido, porque toma de 10 a 15 días máximo, se evitan que de pronto les roben los cheques”, dijo la contable. “Ahora mismo, además, si alguien pide que le manden el reembolso por correo, hay que dar la razón. Y si lo pide al banco, no van a estar en la disyuntiva de que se puede perder, que es algo que pasa mucho. Hay gente que dice que no les llega el cheque y no es porque no lo hayan mandado sino porque otro ya lo agarró y lo cobró“.

La asesora de presentación de impuestos también hizo un llamado a los contribuyentes, quienes pueden declarar no solamente teniendo un número de Seguro Social, sino también con el ITIN Number, con el que miles de neoyorquinos indocumentados cumplen su obligación tributaria, a que para el próximo año se preparen y hagan todo a tiempo.

“El mensaje es que traten de mentalizarse desde el principio para que si tienen que devolver dinero en pago de impuestos, previamente vayan guardando o también pueden decirle a su empleador que les saquen más de impuestos para que al final no tengan que pagar nada e incluso recibor reembolsos”, comentó la contadora.

Asimismo, y sabiendo que a pesar del poco tiempo que falta para que llegue el plazo del IRS para declarar impuestos a tiempo, todavía hay muchos contribuyentes que no han diligenciado sus formularios tributarios, el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York recordó que existen recursos disponibles en línea para ayudar a quienes deseen presentar sus declaraciones sobre la renta personal antes que llegue la fecha límite, tanto para someterlas, como para pagar impuestos adeudados, si es el caso.

“Queremos brindar la experiencia de presentación más conveniente y eficiente posible”, aseguró la comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, Amanda Hiller. “Los recursos disponibles en www.tax.ny.gov pueden ayudar a los contribuyentes a cumplir rápida y fácilmente con sus obligaciones de presentación antes de la fecha límite de presentación”.

La Administración Municipal también extendió el mismo mensaje de apoyo y recursos disponibles para contribuyentes que todavía no han hecho su declaración de impuestos, y recordó que la Ciudad, a través de más de 130 organizaciones, incluyendo hospitales, ofrece trámite gratis, para personas con ingresos familiares de hasta $85,000 con preparadores voluntarios de VITA/TCE certificados por el IRS.

La Ciudad mencionó que incluso si los neoyorquinos con Seguro Social o ITIN Number no emiten sus declaraciones de impuestos antes de la fecha límite, todavía pueden solicitar ayuda gratuita para llenar sus impuestos.

“La fecha límite para presentar una declaración de impuestos de 2023 es el 15 de abril de 2024, pero los preparadores de NYC Free Tax Prep brindan asistencia durante todo el año. Si no cumple con la fecha límite para presentar la declaración, aún puede utilizar NYC Free Tax Prep para presentar su declaración o recibir respuestas a sus preguntas. Tenga en cuenta que se pueden aplicar multas y tarifas si presenta la solicitud tarde”, comentó la Administración Municipal.

Y en su afán de advertir a los contribuyentes sobre posibles fraudes por parte de personas inescrupulosas, al acercarse el día de la declaración de impuesto, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado del Estado de Nueva York emitió una alerta, en especial sobre estafas relacionadas con el lavado de cheques que sean enviados al IRS.

“Cuando pague sus impuestos, deposite su cheque en el vestíbulo de su oficina de correos para máxima seguridad. Las estafas de lavado de cheques pueden perjudicar realmente a su billetera, por lo que animo a los neoyorquinos a seguir nuestros consejos para protegerse a sí mismo y a sus negocios”, dijo el Secretario de Estado de Nueva York, Robert Rodríguez.

La oficina estatal agregó que los esquemas de lavado de cheques involucran a ladrones que roban cheques, “a menudo a granel, de los buzones de recolección de correo del Servicio Postal de EE.UU. y usan productos químicos comunes como quitaesmalte para borrar (o “lavar”) al beneficiario y el monto en dólares mientras se conserva la firma original del cheque”.

El inspector del Servicio Postal de EE.UU. de la División de Nueva York, Daniel Brubaker, se sumó al llamado de alerta y pidió a los contribuyentes no echar en saco roto recomendaciones a la hora de enviar los pagos en cheques al IRS, más cuando esas denuncias han aumentado en los últimos años. De igual manera lanzó una dvertencia a los delincuentes que roban esos cheques.

“Cuando los ladrones violan la santidad del correo, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. no escatimará recursos para llevar a estos nefastos individuos ante la justicia por sus crímenes. Nuestra persistencia en la investigación de estos delitos, junto con las recientes mejoras en el equipo de USPS y otros esfuerzos de prevención, son las muchas formas en que garantizamos la confianza del público en el Correo de los EE.UU.”, dijo el funcionario.

La División de Protección del Consumidor del Estado de Nueva York también mencionó que esa agencia cuenta con la Línea de Ayuda de Asistencia al Consumidor llamando al 1-800-697-1220 que está disponible de lunes a viernes de 8:30 a 4:30, excepto los días festivos estatales. “Las quejas de los consumidores se pueden presentar en cualquier momento en http://www.dos.ny.gov/consumer-protection”, dijeron.

La División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado del Estado de Nueva York aprovechó para hacer eco de un mensaje emitido por el IRS sobre un mensaje que está siendo enviado para engañar a contribuyentes.

El IRS también advirtió a los contribuyentes que estén atentos a un nuevo correo fraudulento que intenta engañar a las personas haciéndoles creer que se les debe un reembolso.

“El nuevo esquema implica un envío en un sobre de cartón procedente de un servicio de entrega. La carta adjunta incluye el Encabezado del IRS y texto que indica que el aviso es en relación con su reembolso no reclamado”, dijo la Oficina de Impuestos. “Como muchas estafas, la carta incluye información de contacto y un número de teléfono que no pertenece al IRS. Pero también buscan una variedad de información personal confidencial de los contribuyentes, incluidas fotografías detalladas de licencias de conducir, que pueden ser utilizadas por ladrones de identidad para intentar obtener un reembolso de impuestos y otra información financiera confidencial”.

Datos y sitios de apoyo