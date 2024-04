“Patriots, Raiders o 49ers, no lo sabes”: Tom Brady abre la posibilidad de regresar a la NFL [Video]

Uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, Tom Brady, afirmó este jueves que no descartaría la posibilidad de regresar a jugar fútbol americano si los Patriots o los Raiders tuvieran una emergencia hacia el final de la temporada por perder a su ‘quarterback’.

“Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara”, afirmó el máximo ganador de Super Bowls en la NFL, con siete anillos, seis con los ‘Pats’ y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Brady, de 46 años, anunció su retiro de la NFL el 1 de febrero del 2023, luego de 23 años de carrera, 20 de los cuales pasó en New England, y tres en Tampa Bay.

Desde antes de la temporada pasada se especuló que Brady podría volver a la NFL para jugar con los San Francisco 49ers, el equipo del cual era seguidor en su infancia, o con Las Vegas Raiders, algo que al final no sucedió.

La posibilidad que planteó el 15 veces seleccionado al Pro Bowl tendría que pasar por una aprobación de la NFL, luego de que está pendiente su aceptación como propietario minoritario de Las Vegas Raiders.

“No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL, no lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir quizá no me opondría a volver”, puntualizó el futuro miembro del Salón de la Fama.

En marzo pasado Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseguró que el camino para que Brady se convierta en dueño de los Raiders va por buen camino.

“Pasamos por un proceso muy exhaustivo. Hemos estado en contacto con su lado y creo que han estado progresando”, señaló Goodell hace un par de semanas.

Faceta como padre de Tom Brady

En octubre del 2022, el ex mariscal de campo y la modelo Gisele Bündchen confirmaron su separación después de 13 años de matrimonio. Desde entonces, su principal prioridad han sido sus hijos. La expareja comparte dos hijos, Benjamin Rein y Vivian Lake, acordando la custodia compartida.

En una entrevista reciente, Brady habló de su transición hacia la paternidad y sobre cómo se puede mejorar como padre.

La ex estrella de la NFL apareció en DeepCut con VicBlends y conversó con el peluquero sobre las dificultades de tener a cargo varios hijos.

En DeepCut, Brady compartió que cree que se puede mejorar como padre. “Creo que uno mejora como padre porque sabe que, cuando es un padre joven, no sabe realmente lo que está haciendo. Está improvisando. Está tratando de improvisar”, dijo.

“Así que creo que cuando te conviertes en padre, estás probando cosas nuevas por primera vez, estás pasando por todas estas cosas por primera vez, por lo que no siempre sabes exactamente qué decir. A medida que avanzas, mejoras un poco en eso, lo comprendes un poco más y tratas de continuar actualizando tus habilidades como padre”, agregó.

